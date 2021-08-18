Akenerji'ye Stevie'den enerji dalında yılın şirketi ödülü
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Akenerji'ye Stevie'den enerji dalında yılın şirketi ödülü

Akenerji'ye Stevie'den enerji dalında yılın şirketi ödülü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Uluslararası iş dünyası ödüllerinden The International Business Awards'ta Stevie ödülünü kazananlar belli oldu.

Uluslararası iş dünyası ödüllerinden The International Business Awards'ta Stevie ödülünü kazananlar belli oldu. Akenerji, "Yılın Şirketi" kategorisi Enerji dalında bronz ödül kazandı.

Akenerji, bu yıl da Stevie Business Awards tarafından ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz yıl The Stevie Awards for Great Employers programında "En Değerli İK Ekibi" ve "En Değerli İşveren" kategorilerinde ödül kazanan şirket, başarısına bir yenisini daha eklerken, "Yılın Şirketi" kategorisinde "Enerji" dalında bu yıl bronz ödülün sahibi oldu. Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, başarılı performanslarını ödülle taçlandırmaktan mutlu olduklarını söyledi.

"Takım ruhu şirkete ödül getirdi"

Şirketin 30 yılı aşkın deneyimiyle enerji üretim ve ticaretinde Türkiye'nin köklü şirketleri arasında bulunduğuna değinen Gençer, "2020, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle zorlu bir yıl olsa da tecrübemiz, etkili yönetimsel uygulamalarımız ve çalışanların yüksek performansları sayesinde bizim için başarılı bir dönem oldu. Arkadaşlarımızın ortaya koyduğu özveri ve takım ruhuyla uluslararası alanda yılın şirketlerinden biri olduk. Ödülü kazanmamızda pay sahibi olan tüm şirket ailesine teşekkür ederim" dedi.

Stevie Award programında kazananlar, dünyanın farklı noktalarından 260'tan fazla uzmanın görüşleriyle belirlendi. 63 ülkeden çok sayıda kurum ve kuruluşun yarıştığı programda ödüller 8 Aralık'ta düzenlenecek törenle kazananlara teslim edilecek. - İSTANBUL

Akenerji'ye Stevie'den enerji dalında yılın şirketi ödülü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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