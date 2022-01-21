AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz naklinin üzerinden 10 yıl geçti. Yıl dönümünü pasta keserek yüz nakilli Uğur Acar ve Turan Çolak ile kutlayan Prof. Dr. Ömer Özkan, "Uğur, beni nakilden 6 ay önce ziyaret etti. Bazı sorular sorup, biraz sinirlendirdi. Naklini biraz öteledik ama sonrasında düşündük bu kadar önemli nakil için bu türden soruların sorulması çok normaldi" dedi.

AÜ Hastanesi Organ Nakli Toplantı Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar ile ikinci yüz nakillisi Turan Çolak'ın katılımıyla toplantı yapıldı; 10'uncu yıla özel pasta kesildi.

Turan Çolak ise organ bağışı yapan aileye ve nakli gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.