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Akdeniz'de hortum böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Akdeniz'de hortum böyle görüntülendi Mersin'de denizde hortum çıktı, o anlar görüntülenirken kısa süreli endişe de oluşturdu.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Akdeniz'de hortum böyle görüntülendi

MERSİN - Mersin'de denizde hortum çıktı, o anlar görüntülenirken kısa süreli endişe de oluşturdu.

Alınan bilgiye göre, hortum Doğu Akdeniz'de Mersin'in Aydıncık ilçesi Yenikaş Mahallesi Sarıyer mevkisinde kıyıya yakın bir noktada çıktı. Akşam saatlerinde çıkan hortum kuvvetli rüzgarın da etkisi ile dakikalarca devam etti. Kısa süreli endişe veren hortum karaya ulaşınca etkisini yitirdi.

O anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde ise deniz üzerinde beliren hortumun zaman zaman sağanak yağış ve gök gürültüsü eşliğinde kıyıya kadar ulaştığı görüldü.

Akdeniz'de hortum böyle görüntülendi

Akdeniz'de hortum böyle görüntülendi

Akdeniz'de hortum böyle görüntülendi

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İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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