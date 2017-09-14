Akçaray Seferlerine Okul Düzenlemesi

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akçaray'ın sefer sayısı okulların açılmasıyla yoğun saatlede artacak.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulların açılmasıyla ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için önlem aldıklarını söyledi.



Okul giriş çıkış saatlerinde seferlerin 6 dakikaya düşeceğini belirten Bayram, tramvayları kullanan yolcunun arttığını, günlük 14 bin olarak hedeflenen yolcu sayısının 23 bine yükseldiğini kaydetti.



Şu anda tramvayın 10 dakikada bir sefer yaptığını aktaran Bayram, şöyle konuştu:



"Ama okulların açılması ile öğrencilerin yoğun olduğu saatlerde seferler 6 dakikaya inecek. Yoğunluğun olmadığı saatlerde ise 10 dakikada bir sefer yapılacak. Şu anda günlük 186 sefer yapılıyorken 6 dakikada bir çıktığımızda günlük 237 sefer yapılacak. Tramvay seferlere başladığından bu yana kent kart alımında 6 bin 631 artış oldu.



Bu demek oluyor ki tramvay kendi yolcusunu oluşturuyor. Aynı zamanda bu rakamın yarısının yarısı dahi araç ile trafiğe girilmediğini düşünürseniz bunun çok büyük bir rakam olduğu ortaya çıkacak. Bu, yaklaşık 2 bin aracın trafiğe girmemesi, kent merkezindeki trafiğin rahatlaması demek."