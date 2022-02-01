Akbank'tan 2021'de 12 milyar 127 milyon lira konsolide net kar

Akbank, 2021 yılında 12 milyar 127 milyon lira konsolide net kar elde etti.

Akbank'ın 2021 yılı finansal performansına ilişkin yazılı açıklama yapan Akbank Genel Müdür Hakan Binbaşgil, geçen yılın küresel ekonominin toparlanması açısından daha olumlu bir yıl olduğunu ifade etti.

Binbaşgil, hükümetlerin ve merkez bankalarının salgının kritik zamanlarında attığı adımların en kötü ekonomik senaryoların gerçekleşmesine engel olduğunu belirterek, toparlanmayı da önemli ölçüde rayına oturttuğu değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin hem başarılı aşılama kampanyası hem de sağlıklı aşı tedarik kanallarıyla, açılma ve toparlanma işaretleri veren ülkelerden biri olarak öne çıktığına dikkati çeken Binbaşgil, "Türk Bankacılık Sektörü ise güçlü görünümünü 2021 yılında da sürdürdü. Yüksek sermayesi, güçlü likiditesi ve nitelikli çalışanlarıyla Akbank da 2021 boyunca Türk ekonomisini desteklemeye devam etti." ifadelerini kullandı.

"2021 yılında ekonomimize 485 milyar TL kredi desteği sağladık"

Hakan Binbaşgil, Akbank'ın yılsonu finansal sonuçlarıyla ilgili şunları kaydetti:

"2021 yılında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 397 milyar TL'si nakdi olmak üzere 485 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 454 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 763 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 21,1 düzeyine ulaşan güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, sektörümüzdeki en sağlam sermaye yapılarından birine sahibiz. Bu yapıdan aldığımız güçle, reel sektörümüzün gelişimine şirketlerimize sağladığımız kredilerle katkı yapmaya devam ettik. Bankamız bu yıl 4 milyar 513 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 12 milyar 127 milyon TL konsolide net kar elde etti."

Sürdürülebilirlik yolculukları çok öncelere dayansa da gelişmelere ve değişen ihtiyaçlara paralel olarak 2021 yılında iş stratejilerini ve sürdürülebilirlik anlayışlarını güncellediklerini bildiren Binbaşgil, şöyle devam etti:

"Geniş bir paydaş kitlesiyle yaptığımız çalışmaların neticesinde sürdürülebilirlik faaliyetlerimizde önceliklendireceğimiz dört değer alanı belirledik. Sürdürülebilir finansman, insan ve toplum, ekosistem yönetimi ve iklim değişikliğinden oluşan bu değer alanlarında kendimize uzun vadeli hedefler koyduk. 2021'in sürdürülebilirlik hedeflerimiz bağlamında önemli ilerlemeler kaydettiğimiz bir yıl olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Bu alanlardaki çalışmalarımızla, çevresel ayak izimizi azaltırken, toplumumuza ve doğaya olumlu etkilerimizi daha da artırmaya devam edeceğiz."

"Axess'in 20. yılını yenilenerek kutladık"

Akbank Genel Müdür Binbaşgil, 2021 yılında Axess'in 20'nci yılını yenilenerek kutladıklarını hatırlatarak, marka kimliğinden iletişim yoluna kadar kapsamlı bir değişiklik geçiren Axess'le, müşterilerine yepyeni özellikler sunmaya başladıklarını aktardı.

Binbaşgil, şöyle devam etti:

"'Bugün ve her gün daha iyi bir yaşam' fikriyle müşterilerimize değer önermeleri sunarak yaşamlarına katkı sağlamak üzerine kurduğumuz yeni 'İyi Yaşayanlar Kulübü' platformuyla, Axess'li olmayı bir kredi kartı sahibi olmanın ötesine taşıdık. Sürdürülebilirlik bağlamında önemli bir adımı da yine Axess öncülüğünde hayata geçirdik. Doğal kaynakların daha az tüketilmesi, çevresel etkinin azaltılması için tüm bireysel ve ticari kartlarımızı artık geri dönüştürülmüş kart plastiği, kağıt ve zarf ile sunağız. Cebe inen Axess kartımız da bu dönüşümün başladığı ilk kartımız oldu. Tüm kartlarımıza genişleyecek bu dönüşüm çerçevesinde, mevcut müşterilerimizin kartlarını da vade yenilemeleri geldikçe çevreci malzemelerle dönüştüreceğiz. Böylece 2025 yılı itibarıyla tüm kart stokumuz geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış olacak. Böylesi önemli bir konuda ülkemizde yine bir ilki gerçekleştirmekten için gurur duyuyoruz."

"Dijital bankacılık finansal kapsayıcılığı geliştirmek için önemli bir araç"

Hakan Binbaşgil, yaptığımız geniş yatırımlarla "Yeni Nesil Akbank" gibi çok boyutlu bir dijital dönüşüm programı gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Dijital bankacılığın kendileri için müşteri deneyimini mükemmelleştirmeyi hedefleyen bir yaklaşıma ek olarak, finansal kapsayıcılığı geliştirmek için de önemli bir araç olduğunu belirten Binbaşgil, "Bu nedenle dijital ve yenilikçi hizmet sunmak kadar bu ürün ve hizmetlerimizi geliştirerek yaygınlaştırmayı da önemsiyoruz. 2021 yılında başlayan ve bankacılıkta yeni bir dönemi başlatan uzaktan müşteri edinimi uygulamasını bu bağlamda önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Uluslararası başarılara imza atan müşteri deneyimi ve tasarım odaklı çalışmalarımızla farklılaşan bir hizmet sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

"2021 yılında toplumsal yatırımlarımızdan Akbank Gençlik Akademisi'ni kurduk"

Binbaşgil, 2021 yılında toplumsal yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Akbank Gençlik Akademisi'ni kurduklarını anımsatarak, toplumun önemli bir kesimini oluşturan gençlere, tasarım odaklı düşünce, ileri analitik, yapay zeka ve siber güvenlik gibi geleceğin yetkinliklerini kazandırmak üzere farklı alanlarda eğitimler vermek için kurdukları Akademi ile 40 bin öğrenciye ulaştıklarını bildirdi. Binbaşgil, Akbank olarak gençlerin gelişim yolculuklarının bir parçası olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Binbaşgil, "Başarılarımızın merkezinde Akbanklılar yer alıyor. Bu nedenle, kurum kültürümüzün yeniliği, çeşitliliği ve kapsayıcılığı desteklerken eşit fırsat ve şeffaflık sunmasını çok önemsiyoruz. Bankamızı geleceğe hazırlayacak olan çalışma arkadaşlarımız için kişiye özel eğitim programları sunuyor, onları gelişimlerinin her aşamasında destekliyoruz. Nitelikli insan kaynağımızın ve kurum kültürümüzün bizi ileriye taşıyacak en önemli güçlerimiz olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"2022 önemli yeniliklere imza atacağımız bir yıl olacak"

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Akbank olarak uzun vadeli, vizyoner bakış açılarından hiçbir zaman ödün vermediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geleceğine olan inancımızla yatırımlarımıza devam ederek, müşterilerimize geleceğin bankacılığını bugünden sunmayı sürdürdük. Yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi yaygınlaştırarak Akbank ailesine yeni müşteriler kattık. 2022 de önemli yeniliklere imza atacağımız, müşterilerimizi öncü ürün ve hizmetlerimizle buluşturacağımız bir yıl olacak. Bu başarılı yıldaki özverili performansları için Akbanklılara, bizlere duydukları güven için hissedarlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."