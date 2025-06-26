AKARYAKIT FİYATLARI | Motorin ve benzine indirim mi geldi? 26 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI | Motorin ve benzine indirim mi geldi? 26 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kuru ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere göre şekillenirken güncel fiyatlar da merak konusu haline geldi. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları bugün ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte, 26 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 26 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 26 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? (SON DAKİKA)

Akaryakıt fiyatlarında merakla beklenen indirim gerçekleşti. 26 Haziran 2025 Perşembe günü itibarıyla, benzin ve motorin fiyatlarında önemli düşüşler yaşandı. Uluslararası petrol fiyatlarındaki gerileme ve döviz kurlarındaki dalgalanmanın etkisiyle, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıdı.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere:

  • Benzinin litre fiyatına 2,68 TL,
  • Motorinin litre fiyatına ise 4,06 TL indirim yapıldı.

Brent petrolün varil fiyatı, İsrail–İran geriliminin yumuşaması ve ateşkes ortamının sağlanması sonrasında 79 dolardan 67,9 dolara kadar geriledi. Bu gelişme, akaryakıt pompa fiyatlarında hissedilir bir düşüşe neden oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin ve motorine indirim mi geldi? 26 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları!Benzin ve motorine indirim mi geldi

26 HAZİRAN İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin: 48,88 TL

Motorin: 49,06 TL

LPG: 25,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin: 48,73 TL

Motorin: 48,94 TL

LPG: 24,49 TL

AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin ve motorine indirim mi geldi? 26 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları!Güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları

26 HAZİRAN ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin: 49,55 TL

Motorin: 49,89 TL

LPG: 24,99 TL

26 HAZİRAN İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin: 49,88 TL

Motorin: 50,24 TL

LPG: 24,94 TL

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: CHP'nin DNA'sıyla oynanıyor

Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimini kızdıracak yeni açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plajda şıklık yarışı! Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu

Güzel oyuncudan cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
7 yıldır kayıp olan kadının katili eşi çıktı

Karısını gömdüğü yeri böyle gösterdi
DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı

DEM Partili vekilin "Kürtçe belası" ortalığı karıştırdı
İstanbul Valiliği'nden 'gürültü' uyarısı! İdari para cezası geliyor

İstanbul sokaklarında bunu yapan yandı, para cezası geliyor
İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı tek tek avladı

İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı kapıdan çıkanı avladı
Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan pankart olay oldu

Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan o pankart olay oldu
Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı

Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.