AKARYAKIT FİYATLARI | Motorin ve benzine indirim mi geldi? 26 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları!

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 26 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 26 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? (SON DAKİKA)

Akaryakıt fiyatlarında merakla beklenen indirim gerçekleşti. 26 Haziran 2025 Perşembe günü itibarıyla, benzin ve motorin fiyatlarında önemli düşüşler yaşandı. Uluslararası petrol fiyatlarındaki gerileme ve döviz kurlarındaki dalgalanmanın etkisiyle, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıdı.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere:

Benzinin litre fiyatına 2,68 TL,

Motorinin litre fiyatına ise 4,06 TL indirim yapıldı.

Brent petrolün varil fiyatı, İsrail–İran geriliminin yumuşaması ve ateşkes ortamının sağlanması sonrasında 79 dolardan 67,9 dolara kadar geriledi. Bu gelişme, akaryakıt pompa fiyatlarında hissedilir bir düşüşe neden oldu.

Benzin ve motorine indirim mi geldi

26 HAZİRAN İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin: 48,88 TL

Motorin: 49,06 TL

LPG: 25,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin: 48,73 TL

Motorin: 48,94 TL

LPG: 24,49 TL

Güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları

26 HAZİRAN ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin: 49,55 TL

Motorin: 49,89 TL

LPG: 24,99 TL

26 HAZİRAN İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin: 49,88 TL

Motorin: 50,24 TL

LPG: 24,94 TL