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AKARYAKIT FİYATLARI 9 NİSAN 2025 GÜNCEL: Motorin ne kadar? İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları düştü mü?

AKARYAKIT FİYATLARI 9 NİSAN 2025 GÜNCEL: Motorin ne kadar? İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları düştü mü?
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Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına gelen zammın ardından, benzin fiyatlarında da artış yaşanmıştı. Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kuru ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere göre şekillenirken güncel akaryakıt fiyatları da merak konusu haline geldi. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları bugün ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte 9 Nisan 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 9 Nisan 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 9 Nisan 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, 9 Nisan Çarşamba gününden itibaren hem benzin hem de motorin fiyatlarında 1 lira 50 kuruşun üzerinde bir indirim öngörülüyor, bunun yanı sıra, otogaz (LPG) fiyatlarında da yarından itibaren geçerli olmak üzere 82 kuruşluk bir düşüş bekleniyordu. Beklenen indirim gerçekleşti.

AKARYAKIT FİYATLARI 9 NİSAN 2025 GÜNCEL: Motorin ne kadar? İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları düştü mü?AKARYAKIT FİYATLARI 9 NİSAN 2025 GÜNCEL

9 NİSAN İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı ise şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

  • Benzin litre fiyatı: 46.78 TL/L
  • Motorin litre fiyatı: 44.26 TL/L
  • LPG litre fiyatı: 27,28

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

  • Benzin litre fiyatı: 46.57 TL
  • Motorin litre fiyatı: 44,05 TL
  • LPG litre fiyatı: 26,51 TL

AKARYAKIT FİYATLARI 9 NİSAN 2025 GÜNCEL: Motorin ne kadar? İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları düştü mü?Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları düştü mü

Ankara akaryakıt fiyatları:

  • Benzin litre fiyatı: 47,27 TL
  • Motorin litre fiyatı: 44,90 TL
  • LPG litre fiyatı: 27,12 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

  • Benzin litre fiyatı: 47,68 TL
  • Motorin litre fiyatı: 45,30 TL
  • LPG litre fiyatı: 27,02 TL
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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