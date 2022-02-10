AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı, canlı yayındaki sözleri nedeniyle sosyal medyada gündem oldu

Meclis oturumu sırasında 'Yeliz' isimli sahte hesabından yayın yaparken yakalanan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, yine çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Çamlı, Akit TV'de katıldığı programda elektrik, doğal gaz faturalarındaki zamlardan CHP'yi sorumlu tuttu.

"ZAMLARIN TAMAMI BU ZİHNİYETİN ÜRÜNÜ"

Çamlı, "Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil CHP'de. Bugün olan doğal gaz, elektrik zamlarının tamamı bu zihniyetin ürünüdür. Çünkü onlar paramparça etti memleketi. Kumara verdiler. Ben şimdi kendi malımı ABD'nin dolarıyla almak zorunda kaldım bu nedenle yetiştiremiyorum" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çamlı'nın dün akşam saatlerinde katıldığı programda sarf ettiği sözler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. "Yeliz" hastag'iyle paylaşım yapan kullanıcılar, Çamlı'ya tepki gösterdi.

Çamlı'ya gösterilen tepkilerden bazıları şöyle: