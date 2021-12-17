AK Partili Şamil Tayyar'dan partisine "Dış güç" eleştirisi: İyileşmek için mikroba kızılmaz, bağışıklık arttırılır - Haberler
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AK Partili Şamil Tayyar'dan partisine "Dış güç" eleştirisi: İyileşmek için mikroba kızılmaz, bağışıklık arttırılır

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dönemde yaşanan ekonomik çalkantının dış güçlere bağlanmasına AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan itiraz geldi. Partisine eleştiride bulunan Tayyar, "Dış güçler tarih boyunca vardı. Bizden önce de var, sonra da olacak. Vücuttaki 'mikrop' gibidir, bağışıklık sistemi zayıflarsa yatağa düşürür. İyileşmek için mikroba kızılmaz, bağışıklık arttırılır." dedi.

Artan dolar fiyatları sonrası Türkiye ekonomisindeki çalkantının dış güçlere bağlanmasına Ak Parti'nin içinden itiraz geldi. Konuyla ilgili partisine eleştiride bulunan AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Twitter'dan yaptığı açıklamada dikkat çeken sözler sarf etti.

"DIŞ GÜÇLER TARİH BOYUNCA VARDI"

Dış güçler ifadesinin kullanılmasını eleştiren Şamil Tayyar, ekonomik krizi mikroba benzetip çare için bağışıklığın artırılması gerektiğini söyledi. Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dış güçler tarih boyunca vardı. Bizden önce de var, sonra da olacak. Vücuttaki 'mikrop' gibidir, bağışıklık sistemi zayıflarsa yatağa düşürür. İyileşmek için mikroba kızılmaz, bağışıklık arttırılır." ifadelerini kullandı.

AK Partili Şamil Tayyar'dan partisine 'Dış güç' eleştirisi: İyileşmek için mikroba kızılmaz, bağışıklık arttırılır

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Servet Uzun
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