AK Partili Mahir Ünal'dan döviz kuru açıklaması: Kurdaki gelişmelerin psikolojik olduğuna şahit olduk - Haberler Ekonomi
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AK Partili Mahir Ünal'dan döviz kuru açıklaması: Kurdaki gelişmelerin psikolojik olduğuna şahit olduk

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, kurda yaşanan büyük düşüşün ardından dikkat çeken bir yorum yaptı. Kurdaki gelişmelerin psikoloji olduğunu söyleyen Ünal, "Bu akşam bir kez daha, kurda yaşanan gelişmelerin ne denli psikolojik olduğuna şahit olduk. Milletimiz müsterih olsun, 19 yıllık tecrübemizle her türlü sorunun üstesinden el birliği içerisinde gelmeyi başardık, yine başaracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından kur oynaklığına karşı 10 maddelik tedbirleri açıkladı. Türk Lirası mevduatına kur farkı ayarı hamlesine piyasaların olumlu tepki vermesinden sonra dolar TL karşısında ciddi bir değer kaybetti. Bu gelişmelerin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"HER TÜRLÜ SORUNUN ÜSTESİNDEN GELDİK, YİNE GELECEĞİZ"

Kurdaki gelişmelerin psikolojik olduğunu söyleyen Mahir Ünal, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasındaki müjdeleri, aziz milletimize hayırlı olsun. Bu akşam bir kez daha, kurda yaşanan gelişmelerin ne denli psikolojik olduğuna şahit olduk. Milletimiz müsterih olsun, 19 yıllık tecrübemizle her türlü sorunun üstesinden el birliği içerisinde gelmeyi başardık, yine başaracağız." ifadelerini kullandı.

AK Partili Mahir Ünal'dan döviz kuru açıklaması: Kurdaki gelişmelerin psikolojik olduğuna şahit olduk

YÜZDE 33 DEĞER KAYBETTİ

Açıklamalar öncesinde 18,43 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası başlayan hızla düşüşünü sürdürdü ve yüzde 33,2 değer kaybederek 12,27'ye kadar geriledi.

Servet Uzun
Servet Uzun
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