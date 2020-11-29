AK Partili Can: "(Salgında) Avrupa ülkelerinde parasıyla bile tedavi olamıyorlar"
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AK Partili Can: "(Salgında) Avrupa ülkelerinde parasıyla bile tedavi olamıyorlar"

29.11.2020 16:41 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:45
AK Partili Can:

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, büyük gelişmiş ve Avrupa ülkelerinde yaşayanların pandemi sürecinde parasıyla bile tedavi olamadığını ve ilaç alamadığını belirterek, "Allah'a hamdolsun sağlık alt yapısı gelişmiş bir Türkiye var.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, büyük gelişmiş ve Avrupa ülkelerinde yaşayanların pandemi sürecinde parasıyla bile tedavi olamadığını ve ilaç alamadığını belirterek, "Allah'a hamdolsun sağlık alt yapısı gelişmiş bir Türkiye var. Tedavide vatandaşımızın cebinden bir kuruş dahi çıkmadan pandemi sürecini yürütüyoruz" dedi.

Kırıkkale Valiliği tarafından başlatılan "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesi kapsamında Çelebi ilçesine bağlı Karacaağaç köyünde düzenlenen törende konuşan AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Türkiye başta olmak üzere tüm dünyanın pandemi süreci yaşadığını söyledi. Türkiye'nin sağlık altyapısının geliştiğini ifade eden Can, "Sözde büyük ülkeler, sağlık altyapısı olmayan ülkeler biçare. Basından da izliyorsunuz cenazeler ortada, hastalar parasıyla tedavi olamıyor, ilaç bulamıyor. Avrupa ve Amerika Birleşik Devleti (ABD) de buna dahil. Allah'a hamdolsun sağlık altyapısı gelişmiş bir Türkiye var. Bu sağlık altyapısı sosyal güvenlik kapsamında bütün insanlarımızı kuşattı. Tedavide cebinden bir kuruş dahi çıkmadan pandemi sürecini yürütüyoruz. Allah'a hamdolsun iyi de gidiyoruz" dedi.

"Her hafta bir hastane açıyoruz"

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Pandemi kurallarına riayet edilmesi gerektiğini anlatan Can, şunları kaydetti:

"Devlet kuralları koyacak, biz de o kurallara uyacağız. Şu anda hastanelerde neredeyse yoğun bakım üniteleri dolmak üzere, bu manada daha tedbirli olmak zorundayız. Bu Covid-19 sürecinde esnek çalışma ve çalışanların da azalmasına rağmen dünyada ekonomileri etkiledi. Ekonomiler küçüldü. Allah'a hamdolsun bu süreçte dahi Türkiye askeri operasyonlar yaptı. Devasa yatırımlara da devam ediyor. Her hafta bir hastane açıyoruz Allah'a hamdolsun. Bunlar sizlerin vermiş olduğu vergilerle oluyor. Tüyü bitmemiş bir yetimin hakkını savunan bir iktidar sayesinde oluyor. Bugün burada Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyüne yatırım yapan devlet işte milletiyle buluşuyor. Bu Cumhurbaşkanımızın riyasetinde oluyor."

Gelecek yıl içerisinde Çelebi ilçesine doğalgaz müjdesini veren Can, "Burada emeği geçenler var başta Sayın Valimiz Allah razı olsun böyle bir vali ile çalıştığımız için. Uyum olduğu zaman her şey güzel gidiyor. İnşallah daha da güzel gidecek. Allah sizleri bu hastalıktan korusun" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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