AK Partili başkandan çok konuşulacak sözler: Doktor oğlum 'Beni çöpçü olarak işe al' diye takılıyor
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Şanlıurfa Akçakale ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yerel bir televizyon kanalında doktorların maaşlarıyla ilgili şikayetlerini destekleyen sözler kullandı. Oğlunun da doktor olduğunu söyleyen Yalçınkaya, "Şu anda bir çöpçü 7 bin TL maaş alıyor. Benim oğlan doktor, 7 bin TL maaş alıyor. Oğlan da bize takılıyor. 'Baba bizi çöpçü al' diye" ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa Akçakale ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, maaşlarının düşüklüğü nedeniyle greve giden doktorları destekleyen cümleler kurdu. Urfa'da yayın yapan Edessa TV'de konuk olan Yalçınkaya, doktor olan oğlunun "Beni belediyeye çöpçü olarak al" diye kendisine takıldığını söyledi.
"BENİM OĞLAN DOKTOR, 7 BİN TL MAAŞ ALIYOR"
Yalçınkaya "Şu anda bir çöpçü 7 bin TL maaş alıyor. Benim oğlan doktor, 7 bin TL maaş alıyor. Anlatabildim mi? Oğlan da bize takılıyor. 'Baba bizi çöpçü al' diye" ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 5 MÜJDE
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bugün Beştepe'de gerçekleştirilen etkinlikte, sağlık çalışanlarına 5 müjde birden verdi.Buna göre, sağlık personeline karşı işlenen suçlardan, ücretlerde iyileştirmeye kadar bir çok düzenleme yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri şöyle sıraladı:
- İlk müjdemiz; sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçları CMK kapsamında katolağa dahil ediliyor. Bu tür suçlar konusunda izlenecek yol, hakim ve savcılarca görünür hale getiriliyor.
- İkinci müjdemiz; Sağlık çalışanları için mesleki sorumluluk kurulu oluşturulacak. Tüm sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları tıbbi işlemler için ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun izni dahilinde olacaktır. Hükmedilen tazminatın rücu ettirilip ettirilmeyeceğine de bu kurul karar verecek.
- Üçüncü müjdemiz; maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanları 3600 ek gösterge kapsamına alınacak. Döner sermayede yapılacak düzenlemeyle, sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacaktır.
- Dördüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak.
- Beşinci müjdemiz; Aile hekimlerinin temel ücretlerinde de artış yapılacak.