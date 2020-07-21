AK Parti teşkilatları istişare toplantısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti teşkilatları istişare toplantısı

AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından teşkilatların katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

AK Parti teşkilatları istişare toplantısı
21.07.2020 16:33 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:37

AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından teşkilatların katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıda pandemi süreci ve parti çalışmalarının yanı sıra Eylül ayında başlayacak olan kongre süreci değerlendirildi.

Programın ikinci bölümünde ise İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve ilçe-belde belediye başkanlarının katılımıyla yapılan yapılan değerlendirme toplantısında İl Özel İdaresi'nin Çorum'daki yatırımları masaya yatırıldı.

"Cumhurbaşkanımız hem hizmet üretiyor, hem ülkemizi içerideki ve dışarıdaki İrlandalılara karşı koruyor"

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Türkiye'ye yapılan her hizmetin mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız, ülke içindeki ve dışındaki İrlandalılara karşı ülkemizi korurken ülkenin en ücra köşesine hizmet götürmemizin tek vesilesidir" dedi.

AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar partinin her kademesinde görev yapan, partiye gönül veren herkesin kendileri için değerli olduğunu vurgulayan milletvekili Ceylan, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

AK Parti'den öncede ülkeyi yöneten hükümetler ve siyasiler bulunduğunu hatırlatan Ceylan, "Bırakın hizmet yapmayı sürekli sorun ürettiler. Bu davaya sahip çıkacağız. Hiçbir zaman nefsimize uymayacağız. Nefisimizi ayaklarımızın altına alacağız. Önümüzde kongre dönemi var. Bu kongre döneminde il başkanımız ne diyorsa milletvekilleri olarak yanındayız. İl Başkanımızın kongre süreçlerinde vereceği karara hepimiz saygı duyacağız, buna uyacağız yolumuza devam edeceğiz. Bu tüm ilçeler için geçerli. Kongre süreci partimiz, Çorum için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sorunsuz bir şekilde bu süreci yönetecek il başkanımızın genel merkez nezdinde elini kuvvetlendireceğiz" dedi.

"Operasyonlara rağmen dimdik ayaktayız"

AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya ise, Türkiye'nin yapılan operasyonlara rağmen halen dimdik ayakta olduğunu söyledi.

Ülkemize yapılan operasyonlara rağmen ayaktayız. Pandemi sürecinde zor bir süreç geçirirken, fabrikalar çalışmazken tedarik zincirinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Güvenlikte bir sorun yok. Herkes evinde güvenli huzurlu. Sağlık hizmetlerinde sıkıntı yok. Bu süreçte bazı sorunlar yaşanabilir. Ama onlarda zamanla düzelecek" diye konuştu.

AK Parti'nin tüm teşkilatlarıyla uyumlu bir şekilde yoluna devam dile getiren Kaya, birlik ve beraberlik temennisinde bulundu.

"Dünyada her şeyin dip yaptığı bu dönemde Türkiye dış politikada destanlar yazıyor"

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, dünyada her şeyin dip yaptığı bu dönemde Türkiye'nin dış politikada destanlar yazdığı söyledi.

Dünyayı etkisi altına alınan virüs salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçildiğini hatırlatan milletvekili Kavuncu, Türkiye'nin dünyada bu süreci en iyi şekilde yöneten nadir ülkelerden birisi olduğunun altını çizdi.

Geçtiğimiz günlerde yerli ve milli otomobil fabrikasının atıldığını belirten Kavuncu, "Bu yatırımla birlikte 60-70 yıllık bir özlemi gerçekleştireceğiz. Hem ekonomik, hemde siyasi olarak Türkiye'nin bağımsız bir devlet olduğunun da tescil edildiği 70-80 yıllık rüyamız olan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için karar alındı ve 24 Temmuz'da ilk Cuma namazını kılacağız. Libya politikasına bağlı olarak Doğu Akdenizde 3 gemimizle petrol arıyoruz. Dünyada her şeyin dip yaptığı bu dönemde Türkiye dış politikada destanlar yazıyor. Siyasal anlamda destanlar yazıyor. Ekonomik anlamda destanlar yazıyor. Kriz döneminde yatırımlar devam ediyor. Birlik beraberlik içerisinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı yok. Ülkemiz dünya ülkeleri arasında lider ülke olarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Kongre süreci Eylül ayında başlayacak"

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da, kongre sürecinin 4 Eylül'de başlaması için genel merkeze bir takvim sunduklarını açıkladı. İlk kongrenin Ortaköyde yapılacağını hatırlatan Ahlatcı, kongre sürecinin hayırlara vesile olmasını diledi.

AK Parti'nin teşkilatlarıyla Çorum'u bir bütün olarak gördüklerini kaydeden Ahlatcı, Çorum'u geleceğe taşımak için gece gündüz demeden başta milletvekillerimiz olmak üzere belediye başkanlarımız ve teşkilatlarımızla çalışıyoruz" diye konuştu.

Toplantıya Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, ilçe ve belde belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti 3. Sayfa
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Magazin
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Ekonomi
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış 3. Sayfa
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle...
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Magazin
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Rusya'da 'Kurt adam' lakaplı seri katilden '83 kadın öldürdüm' itirafı
Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Süper Lig'de son hafta öncesi küme düşme hattında son durum! İşte yaşanabilecek ihtimaller
Süper Lig'de son hafta öncesi küme düşme hattında son durum! İşte yaşanabilecek ihtimaller
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Yatay seyrini koruyan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yatay seyrini koruyan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Metin Arolat Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç Okan Buruk Malcolm Thomas Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Erkek Muğla Ak Parti
Şu an buradasınız: AK Parti teşkilatları istişare toplantısı - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 16:37:44. #1.15#
title