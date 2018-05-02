AK Parti Şehitkamil'de Seçime Hazır

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz 761 bin nüfuslarıyla 24 Haziran seçimlerine hazır olduklarını söyledi.

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, yapılan çalışmalar ve gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 761 bin nüfuslu 450 bin seçmeni olan Şehitkamil ilçesinin seçime hazır olduğunu belirtti. Yeni binalarını basın mensuplarına tanıtan İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, bu binada vatandaşlara daha iyi hizmet imkanı bulacaklarının altını çizdi.

"761 bin nüfus 450 bin seçmenle seçime hazırız"

Tüm teşkilatlarıyla seçime hazır olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Bizler AK Parti Şehitkamil teşkilatı olarak, bütün kademelerimizle bu seçimlere hazırız. Şehitkamil ilçemizin şuanda 761 bin nüfusu 450 bin seçmeni olan yaklaşık 52 ilden büyük bir ilçedir. Biz teşkilat olarak 24 haziran seçimlerine hazırız" dedi.

Yapılan çalışmalar

Teşkilat olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yılmaz, "Şehitkamil İlçe Teşkilatı olarak 152 adet mahallemizin heyetlerini oluşturup, ziyaretler yapılarak teşkilat oluşumumuzu tamamladık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın emrettiği gibi 'Sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız' dedik ve bu kapsamda ilk günden itibaren sanki seçim varmışcasına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. Nitekim 24 Haziranda seçim yapılacağı açıklandı. Bu bağlam da; göreve geldiğimiz, Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarına 20'den fazla ziyaret yaptık, Onlarca toplantılar, hasta ziyaretleri, mahalle toplantıları, nikah, düğün, yaşlı bakım evleri ziyaretleri olmak üzere toplam 376 adet etkinliğimiz olmuştur. Bu etkinliklerimizin içerisinde Ak Partili olmayan kesimin de görüş ve düşüncelerini almak, onları anlamak ve kendimizi misyonumuzu ve vizyonumuzu daha iyi anlatmak adına birçok ev ziyaretleri yaptık. Bu kapsamda partimize bin 500 kişilik katılım sağladık. Pek yakında katılım sağlayan kardeşlerimize bir tören yapıp rozetlerini takacağız. Yine 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle üzerine bombalar atılan Kilisli hemşehrilerimize birlik, beraberlik adına, yanlarında olduğumuzu göstermek için Şahinbey İlçe Teşkilatımız ve Halkımız ile birlikte Kilis ilimizdeki esnaf kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza destek olmak için bir kampanya başlattık. Kilis ilimize ve Zeytin Dalı Harekatında görev alan Mehmetçiklerimize ziyarette bulunduk. Bu etkinliklerimiz arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle kadın mahkumlarla birlikte yaşamak zorunda kalan çocuklarımız için onları sosyal hayatın içine adapte edebilmek ve mutlu edebilmek adına ziyaretlerimiz oldu. Aynı kapsamda annesi babası olmayan ve şehit çocuklarını evlerinden alıp Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne götürüp oradaki futbolcularla maç yaptırıp farklı bir gün geçirmesine vesile olduk" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Yılmaz, basın mensuplarına yeni hizmet binalarını gezdirdi. - GAZİANTEP