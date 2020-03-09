AK Parti Özalp 7. Olağan Kongresi yapıldı
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AK Parti Özalp 7. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Özalp 7. Olağan Kongresi'nde başkanlığa yeniden Ercan Ağar seçildi.

09.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:54
AK Parti Özalp 7. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Özalp 7. Olağan Kongresi'nde başkanlığa yeniden Ercan Ağar seçildi.

Şehit Abduhaluk Aras Lisesi Kapalı Spor Salonu'da gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti İlçe Başkanı Ercan Ağar'ın konuşmasının ardından tek liste ile girilen seçimde 220 delege oy kullandı.

Oyların tamamını alarak göreve yeniden seçilen Ağar, destek sunan herkese teşekkür etti.

Kongreye, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, AK Parti MKYK Üyesi ve Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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