AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu Anneler Günü mesajı yayımladı

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Anneler Günü dolayısla mesaj yayımladı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Anneler Günü dolayısla mesaj yayımladı.

Durmuşoğlu, mesajında, annelerin koşulsuz sabır ve fedakarlıklarıyla herkes için birer koruyucu rehber ve öğretmen olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını zamanı annelerin evde kalmak zorunda kalan çocukları için yaptıkları fedakarlık ve özveriyle bu sürecin gizli birer kahramanları olduklarını kaydeden Durmuşoğlu, mesajında şunları belirtti:

"Bizler, 'ana gibi yar olmaz' diyen, anneye hürmeti esas alan, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören bir kültür ve geleceğin, 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' hadisine nail olan dinin temsilcileriyiz. Bu anlayışla annelerimizin mutlu olması, yüzlerinin gülmesi, hayat şartlarının daha da iyileştirilmesi için önümüzdeki süreçte de kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, hayatımızdaki ilk öğretmen, yol göstericimiz, koruyucumuz, yaşamdaki en büyük hazinemiz, sevgilerin en yücesine layık olan, başta şehit ve gazilerimizin anneleri ile engelli anneleri olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü'nü yürekten kutluyor; ahirete irtihal eden annelerimize yüce Mevlamdan rahmet, hayatta olanlara sıhhat diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner