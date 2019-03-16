AK Parti'nin Gaziosmanpaşa Mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin HDP'yle seçim ittifakı yaptığını ifade ederek,"'Bizim HDP'yle ittifakımız yok.' diyorlar. Her şey ortada. Mızrak çuvala sığmıyor. Artık bunu gizleyemezsiniz." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin Gaziosmanpaşa mitingde "CHP'li beceriksiz, başarısız, basiretsiz belediye başkanlarının yönetimindeki" İstanbul'a yeniden öz güven aşıladıklarını belirterek, "Ne diyor HDP'nin adamı, 'İstanbul'da bir aday koymadık. İmamoğlu bizim oylarımızla...' Kürt kardeşlerimize hakaret olmasın. 'Kürtlerin oylarıyla seçilecek. Bunu da bilmesi lazım. HDP'nin oylarıyla seçilecek' diyor. Öbür taraftan onlar da inkar ediyor. 'Bizim HDP'yle ittifakımız yok.' diyorlar. Her şey ortada. Mızrak çuvala sığmıyor. Artık bunu gizleyemezsiniz. Caddeleri çöpten, sokakları çamurdan, yolları çukurdan geçilmeyen İstanbul'u hak ettiği hizmetlere biz ulaştırmadık mı?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, CHP'nin çöp, çukur ve çamur olduğunu belirterek, 1994'te böyle bir İstanbul'u devraldığını kaydetti. İstanbul'un nereden nereye geldiğini anımsatan Erdoğan, CHP'nin ayrıca 3 Y, yolsuzluk, yasaklar ve yokluk olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaray, Avrasya Tüneli gibi projelerle iki yakayı birbirine bağladıklarını anımsatarak, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi Köprüleri'nin de hizmete alındığını söyledi.

İzmir'e 7-8 saate gidilirken mesafeyi 3 saat 15 dakikaya düşürdüklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu adımları attık. Bunları yapan biziz. Bunlar Rahmetli Menderes'in Vatan Bulvarı'nı, Millet Caddesi'ni... Bunların hepsine karşı çıktılar. Barbaros Bulvarı'na karşı çıktıklar. CHP demek yatırımları engellemek ve yıkmak demektir. İşte bunlara inanıyorum ki CHP'ye gönül veren kardeşlerimiz 31 Mart'ta gereken dersi sandıkta verecektir. Bu güne kadar İstanbul'da 19 kilometre tünel, bu hafta açtığımız Gebze-Halkalı hattıyla birlikte 233 kilometre raylı sistem kazandırdık. Hedefimiz şehrimizi 190 kilometrelik tünel, bin 100 kilometrelik raylı sistem uzunluğuyla dünyanın en yaygın ulaşım ağlarından birine kavuşturmaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un iki yakasına toplamda 7 bin yataklı iki şehir hastanesi kazandırdıklarını hatırlatan Erdoğan, gelecek yıl Başakşehir'deki hastanenin bitirileceğini vurguladı. Sancaktepe'de de şehir hastanesinin ihale aşamasında olduğu bilgisini veren Erdoğan, "Bütün bunlarla beraber sağlıkta 1994 öncesi İstanbul'un halinin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bay Kemal'in SSK genel müdürü olduğu zamandaki halini biliyorsunuz değil mi? Göstermeme gerek var mı? Yok. Son 17 yılda İstanbul'a toplam 10 bin yatak kapasiteli 56'sı hastaneden oluşan 133 sağlık tesisi inşa ettik. Aynı şekilde Gaziosmanpaşa'yı da asla ihmal etmedik. Gerek büyükşehir belediyemiz gerekse kamu kurumlarımız vasıtasıyla Gaziosmanpaşa'nın çehresini değiştirdik. Eğitimde ilçemize 579 derslikli 66 okul inşa ettik. 710 öğretmen ataması yaptık. Bunun yanında iki okulumuza 2 kapalı spor salonu kazandırdık. İki okulumuza da inşa ediyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa'ya sağlık alanında yapılan hizmetleri hatırlatarak, ulaşım, konut gibi alanlar da ilçeye kazandırılan projelerden bahsetti.

Gaziosmanpaşa'ya 4 yeni yol kazandırdıklarını belirten Erdoğan, 9 köprü, kavşak, bağlantı yollarının açıldığını ifade etti. Erdoğan, 3 caddenin yeniden düzenlendiğini, TEM Otoyolu Metris Kavşağı bağlantı yolları ve köprülü kavşağının devam ettiğini dile getirdi. 160 araç kapasiteli Cebeci Kat Otopark'ını tamamladıklarını anlatan Erdoğan, "2 bin 98 araç kapasiteli 6 otopark daha yapıyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde 2 bin 460 konutu bitirip hak sahiplerine teslim ettik. Bu yıl 2 bin 630 konutu daha teslim ediyoruz. 5 bin konutun da inşaatına başlıyoruz. Gaziosmanpaşa Engelliler Merkezi'ni hizmete açtık. 70 bin metrekarelik bir millet bahçesini, kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksini, Barbaros Hayrettim Paşa Gençlik Merkezi'ni, kapalı pazar yeri ve otoparkını, Zat-ı Gül Kadın Kültür Merkezi'ni, bin kişilik etkinlik merkezini tamamlayıp sizlerin kullanımına sunduk. Poligon Kültür Merkezi'nin, millet kıraathanesinin, Gaziosmanpaşa Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'ni, Gaziosmanpaşa Stadyumu ve otoparkını... 500 Evler Enerji Aktarma Merkezi'nin inşaatına başladık." diye konuştu.

Erdoğan, ilçeye yapılacak projeler hakkında bilgiler vererek, 31 Mart'ta belediye başkanı adaylarına güçlü destek vermelerini istedi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hasan Tahsin Usta'nın vatandaşlarca yakından tanındığını dile getiren Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ı tüm Türkiye'nin tanıdığını söyledi.

Yıldırım'la uzun yıllardır beraber çalıştıklarını anımsatan Erdoğan, Usta ve Yıldırım'ın kazanmasıyla ilçe ve şehrin çok daha iyi bir geleceğe kavuşacağını kaydetti.

Erdoğan, Rami Kışlası'nın da ele alındığını anlatarak, o bölgeye 6 milyon cilt kitap alacak şekilde bir kütüphanenin inşa edileceğini dile getirdi.

Notlar

Erdoğan, alanda kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti. Erdoğan'a alandaki vatandaşların yanı sıra çevredeki ev ve iş yerlerinden de vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Bazı vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla pencere balkonlarda Erdoğan'ın konuşmasını dinlediği görüldü. Erdoğan konuşmasının ardından vatandaşlara bez torba ve çay dağıttı. Erdoğan, seçim şarkısına eşlik etti.

(Bitti)

Kaynak: AA