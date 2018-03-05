AK Parti Myk Toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde başlayan toplantının ana gündem maddesini kongreler, uyum yasaları ile ilgili çalışmalar ve Zeytin Dalı Operasyonu oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'den oluşan Afrika ziyaretine ilişkin de toplantıda bilgi vermesi öngörülüyor. - ANKARA