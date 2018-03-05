AK Parti Myk Toplandı
AFRİN HAREKATI'NDA 46. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

AK Parti Myk Toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Myk Toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde başlayan toplantının ana gündem maddesini kongreler, uyum yasaları ile ilgili çalışmalar ve Zeytin Dalı Operasyonu oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'den oluşan Afrika ziyaretine ilişkin de toplantıda bilgi vermesi öngörülüyor. - ANKARA

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