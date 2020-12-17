AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen'den yıkımın yapıldığı mahallelere ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen'den yıkımın yapıldığı mahallelere ziyaret

17.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:57
AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen'den yıkımın yapıldığı mahallelere ziyaret

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve yönetim kurulu üyeleri, yıkımın yapıldığı mahalle sakinlerini ziyaret etti.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve yönetim kurulu üyeleri, yıkımın yapıldığı mahalle sakinlerini ziyaret etti.

Gökmen, Söğüt ve Bozburun mahallelerini ziyaretinde kaçak yapılara yönelik yıkımların yasal sürecin tamamlanmasından sonra gerçekleştiğini söyledi.

Mahalleliyi dinlediklerini aktaran Gökmen'e ziyaretinde AK Partili Marmaris Belediyesi Meclis Üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Şevket Çoruh Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız
Spor Pierre Webo Ersun Yanal Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Milli İngiltere Fenerbahçe Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen'den yıkımın yapıldığı mahallelere ziyaret | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 17:01:01. #1.15#
title