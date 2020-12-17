AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen'den yıkımın yapıldığı mahallelere ziyaret
17.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:57
AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve yönetim kurulu üyeleri, yıkımın yapıldığı mahalle sakinlerini ziyaret etti.
AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve yönetim kurulu üyeleri, yıkımın yapıldığı mahalle sakinlerini ziyaret etti.
Gökmen, Söğüt ve Bozburun mahallelerini ziyaretinde kaçak yapılara yönelik yıkımların yasal sürecin tamamlanmasından sonra gerçekleştiğini söyledi.
Mahalleliyi dinlediklerini aktaran Gökmen'e ziyaretinde AK Partili Marmaris Belediyesi Meclis Üyeleri de eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen