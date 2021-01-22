AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
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AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

22.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:00
AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, sanayi esnasını ziyaretinde, esnafa sunulan destek paketi ve yapılması planlanan yeni sanayi sitesiyle ilgili bilgi verdi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, sanayi esnasını ziyaretinde, esnafa sunulan destek paketi ve yapılması planlanan yeni sanayi sitesiyle ilgili bilgi verdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüfenkci eski sanayi bölgesindeki esnafla bir araya geldi.

2 milyona yakın esnafın faydalanmak için başvurduğu destek paketiyle ilgili bilgi veren Tüfenkci, şunları kaydetti:

"İnşallah bu süreçte esnafımızın mağduriyetini en asgariye indirmek istiyoruz. Sanayici esnafımıza daha iyi imkanlar sunabilmek ve fiziksel anlamda daha iyi şartlarda işlerini sürdürebilmeleri için yapmayı planladığımız yeni sanayi sitemizi en kısa sürede sizlerin istifadesine sunmak istiyoruz. İnşallah bu konuda kimseyi mağdur etmeden süreci tamamlamayı hedefliyoruz. Daha önce çıkardığımız yasayla Malatya, yeni sanayi sitesi kurulması planlanan 10 pilot ilden biri olmuştu. Büyükşehir Belediyemiz burayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Esnafımızın huzurlu ve daha iyi şartlarda ekmeğini kazanması için gereken yapılacaktır inşallah."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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