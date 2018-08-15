AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı Açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, ekonomik darbe girişimi ile ilgili olarak "Halkımızın sağduyusu oynanan oyunu bozacak" dedi.

Milletvekili Kahtalı, Malatya'daki temasları kapsamında Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kahtalı, ziyarette yaptığı konuşmada, Milli Türk Talebe Birliği'nin kendileri için önemli bir kurum olduğunu ifade etti. Süreci hep birlikte atlatacaklarına vurgu yapan Kahtalı, "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bu süreç elbette ki aşılamayacak bir süreç değil. Ülkemiz birçok badireleri atlattı. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde bununda üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı. Milletvekili Kahtalı, birlik ve beraberlikle her zorlu sürecin üstesinden gelmesini bildiklerini ifade ederek, "Ülkemize ekonomik bir savaş açılmış durumda. Bu savaşın taraflarından biri Amerika diğeri Türkiye. Biz, bir taraf olacaksak nitekim vatanımızda, bayrağımızdan, ezanımızdan taraf olacağız. Elimizden gelen ne varsa ortaya koyarak bu süreci atlatacağız. Halkımızın sağ duyusu onların bütün oyunlarını bozdu, bundan sonrada bozacaktır. Türkiye, en büyük ekonomiler içerisinde bulunan büyük bir ülke. Türkiye, 81 milyon nüfusu, genç nüfusuyla beraber tüm dünyada varlığını hissettiren, gelişmesini, büyümesini hızla artıran, tüm dünyanın dikkatini çeken bir ülke konumuna geldi. Ülkemizin başında Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm dünya mazlumlarının umudu haline geldik" diye konuştu. - MALATYA