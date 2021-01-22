AK Parti'li Günay, gençlerle çevrim içi etkinlikte buluştu
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AK Parti'li Günay, gençlerle çevrim içi etkinlikte buluştu

22.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:43
AK Parti'li Günay, gençlerle çevrim içi etkinlikte buluştu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti İl Gençlik Kolları ile çevrim içi ortamda bir araya geldi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti İl Gençlik Kolları ile çevrim içi ortamda bir araya geldi.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Günay, gençlerle hem yerel, hem ulusal hem de uluslararası konular hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, Türkiye'nin çok önemli zamanlardan geçtiğini belirterek, bir yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken, diğer yandan vatandaşların salgından en az etkilenmesi için kriz yönetimi sürecini sürdürdüklerini kaydetti.

2023 hedeflerini gerçekleştirmek ve salgın sonrası dünyaya hazırlanmak için çalıştıklarına değinen Günay, şunları ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde 2023 hedeflerine emin adımlarla yürürken en önem verdiğimiz şeylerden biri de gençlerimiz yani sizlersiniz. Çünkü bu ülkenin hem bu günü hem geleceğisiniz, vizyonusunuz. Yaptığınız çalışmalar için gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerle güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyor. Her adımınızda bir hocanız olarak yanınızda olacağıma söz veriyorum."

Günay, soğuk kış günlerinde şehirde aç ve susuz kalabilecek hayvanlara karşı duyarlı yaklaşımlarından dolayı gençlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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