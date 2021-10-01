AK Parti'li Çelebi, 2021-2022 yılının ekonomi yılı olması temennisinde bulundu - Haberler
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AK Parti'li Çelebi, 2021-2022 yılının ekonomi yılı olması temennisinde bulundu

AA / Buket Güven - Haberler | Politika
AK Parti'li Çelebi, 2021-2022 yılının ekonomi yılı olması temennisinde bulundu

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 2021-2022 yılının ekonomi yılı olmasını temenni ettiklerini söyledi.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 2021-2022 yılının ekonomi yılı olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında TBMM'nin yeni yasama yılının hayırlı olmasını diledi.

TBMM'nin bu dönem ana hedefinin "ekonomi alanında iyileştirme" olacağını vurgulayan Çelebi, "KOBİ'lerimize yeni yapılacak teşviklerin öngörülmesi ve buna ilişkin olarak da devletin hem ekonomik anlamda, yani direkt üreticiye geçebilecek teşvik ve bu teşvikle birlikte istihdama dönüşmesini istiyoruz." diye konuştu.

Çelebi, pandemi koşullarının da elvermesi halinde 2021-2022 yılının ekonomi yılı olması temennisini dile getirdi.

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri
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