AK Parti'li Canikli: 'Örtülü faiz' değil, açık bir 'sigorta' işlemi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı Sistemi ile ilgili, "Sistemin sağladığı koruma kalkanı 'örtülü bir faiz' değil, açık bir 'sigorta' işlemidir. Tıpkı swap gibi, tıpkı opsiyon ve diğer vadeli işlemler gibi bir korunma ve güvenlik mekanizmasıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı Sistemi'ndeki koruma kalkanının faiz değil, sigorta esaslı bir güvenlik mekanizması olduğunu ifade ettiklerini ancak bu konudaki tartışmaların bitmediğini belirtti. Bir kesimin, bilimsel ve rasyonel bir analize dayandırmadan koruma kalkanının 'örtülü faiz' olduğu yönünde ısrar ettiğini vurgulayan Canikli, şunları kaydetti:

"1000 dolarınızı 12'lik pariteyle 12 bin TL'ye dönüştürdünüz ve 3 ay vade ve yüzde 16'lık faiz oranıyla sisteme dahil ettiniz. Eğer dolar kuru 3 ay sonra 13'e yükselirse, vade bitiminde 12 bin TL anapara ve 480 TL tutarındaki faizle ancak 960 dolar alabilirsiniz. Halbuki dönem başında 1000 dolarınız vardı. Bu örnekte oluşan 'Finansal Hasar' aradaki fark tutarı kadar, yani, 40 dolar olmaktadır. Devlet, dövizin, belirlenmiş kurallar çerçevesinde TL'ye çevrilerek sisteme dahil edilmesi halinde işte bu hasarı karşılamaktadır. Yani, açıkça bir sigorta işlemiyle karşı karşıya bulunmaktayız. Şu soru da sorulabilir: Peki, bir sigorta işleminde bulunması gereken 'prim' nerededir? Devlet, egemenliğinin sembollerinden birisi olan ulusal para birimi TL'ye değer kazandırmak istemektedir. Döviz olarak tutulan tasarrufların TL'ye dönüşümünü sağlayacak her işlem, TL'nin değer kazanmasına katkı sağlayacağı için devlet açısından çok kıymetli bir primdir. Devlet de elde ettiği bu son derece kıymetli prim karşılığında, dönüşümü gerçekleştiren mevduat sahibine döviz cinsinden anapara koruması sağlamaktadır. Sözün özü, sistemin sağladığı koruma kalkanı 'örtülü bir faiz' değil, açık bir 'sigorta' işlemidir. Tıpkı swap gibi, tıpkı opsiyon ve diğer vadeli işlemler gibi bir korunma ve güvenlik mekanizmasıdır."