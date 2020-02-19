AK Parti'li Başkandan, TMO'nun fındık satışını eleştirenlere tepki

19.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:05

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık satışı yapmasına eleştiri getiren kesimlere tepki göstererek, "Yıllarca fındığımızı alıp sonra depolarda çürüterek yağ fabrikalarına gönderen zihniyetin artıklarının hiç konuşmaya hakkı yoktur" dedi.



AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, yaptığı açıklamada TMO'nun önümüzdeki günlerde Ünye depolarında bulunan 4 bin 500 ton fındığın piyasaya arz edeceğini ve ilerleyen zamanda da piyasa arzına göre fındık satacağını açıkladı. Başkan Tomakin, TMO'nun depolarında bekletilen fındığın TMO tarafından satışa çıkarılmasını eleştirenlere tepki gösterdi. TMO'nun serbest piyasa fiyatının üzerinde bir rakamla fındık satacağını belirten Tomakin, "Kamuoyunda 'TMO fındık satmamalı' diyenlere seslenmek istiyorum. Hangi dönemde fındık bu kadar değerinde satıldı? Hangi dönemde çiftçilerimizin yüzü bu kadar güldü? Yıllarca fındığımızı alıp sonra depolarda çürüterek yağ fabrikalarına gönderen zihniyetin artıklarının hiç konuşmaya hakkı yoktur" dedi.



Fiskobirlik'e sert tepki



Başkan Tomakin, Fiskobirlik'in "TMO'nun fındığına talibiz" şeklindeki açıklamasına da tepki gösterdi. Tomakin, şöyle konuştu:



"Asıl görevi fındığa yeni pazarlar bulmak, fındığı mamul yaparak en iyi şekilde piyasaya sunması gereken, sonra da marketçiliğe başlayan beceriksiz FKB yöneticileri şimdi çıkmış TMO'nun sattığı fındığa talibiz diyorlar. Her sezon döneminde üreticinin fındığına talibiz diye açıklama yapıyorlar, size hangi üretici güvendi de fındık verdi, bugüne kadar kaç ton fındık aldınız üreticiden? Sizin, zamanın hükümetleri ile birlikte olup beceriksiz, basiretsiz ellerinizde fındık yerlerde sürünmedi mi? Fındık tam değerini bulmuşken, yeniden mi devletin hazinesine tüyü bitmemiş yetimin hakkına göz diktiniz? Şunu bilin ki, arkanızda o eski hükümetler yok, siz ancak kendi kendinizi avutursunuz."



"Fındık AK Parti döneminde değer kazandı"



Başkan Tomakin, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"Fındık AK Parti hükümetleri sayesinde hiç olmadığı kadar değerini bulmuştur. Devlet milletinin yanındaysa hem üretici kazanıyor hem devlet kazanıyor. 18 yıldır milletinin yanında, üreticisinin yanında olan AK Parti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadenizliye de pozitif ayrımcılığı ile ürünlerimiz değerinde satılmaktadır. Buradan her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Ekrem Pakdemirli'ye, TMO Genel Müdürümüz Ahmet Güldal'a, milletvekillerimize üreticilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum." - ORDU

Kaynak: İHA