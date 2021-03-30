AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan, Akşehir Belediye Başkanı Akkaya'ya ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan, Akşehir Belediye Başkanı Akkaya'ya ziyaret

Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan, Akşehir Belediye Başkanı Akkaya'ya ziyaret

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile İl Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Ortagedik, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti.

Cumhur İttifakı, %7'lik seçim barajında uzlaştı! Çözülemeyen tek maddeyi ise liderler özel olarak görüşecek
Cumhur İttifakı, %7'lik seçim barajında uzlaştı! Çözülemeyen tek maddeyi ise liderler özel olarak görüşecek
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile İl Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Ortagedik, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Koordinatörü Yusuf Kahraman, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ile AK Parti Akşehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Gülcü de hazır bulundu.

İl Başkanı Angı, Akşehir'in önemli bir ilçe olduğuna vurgu yaparak, "Akşehirimize önemli hizmetler ve yatırımlar yaptık. Bu hizmet ve yatırımlar artarak devam edecektir." dedi.

Belediye Başkanı Salih Akkaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Akşehir'de yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Angı veAkkaya, daha sonra Akşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yaptırılan Rüştü Bey İşhanı'nda incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali İhsan Su Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Şeyma Subaşı Cemal Can Canseven
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Hakan Kutlu Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan, Akşehir Belediye Başkanı Akkaya'ya ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 15:47:54. #1.15#
title