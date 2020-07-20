AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli, kurban vekaletini TDV'ye verdi AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.

Kendirli, Cacabey Meydanı'nda yer alan İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) kurban bağış standını ziyaret etti.

İl Müftüsü Mehmet Yaman'dan 2020 yılı vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgi alan Kendirli, vekalet yoluyla kurban bağışı yaptı. Kendirli, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla yapılan bağış çalışmasına daha fazla destek gelmesi temennisinde bulundu.

Müftü Yaman ise Diyanet İşleri Başkanlığının mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi muhtaçlara ulaşarak, kurbanların onlara teslim edildiğini söyledi.

Yaman, kurban vekaletini kabul ederek, Milletvekili Kendirli'ye bağış makbuzunu verdi.

Kaynak: AA