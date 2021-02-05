AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanlığına Halil Özarslan yeniden seçildi.

Bir düğün salonunda düzenlenen kongre, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Özarslan, kongrede yaptığı konuşmada, ilim, sanat, edebiyat, İslam, tarih, gelenek ve görenekler başta olmak üzere bir çok alanda kendilerini yetiştirerek hayallerinin peşinden koşacaklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyetinin kimliği altında bulunan tüm vatandaşların kendilerinin kardeşi olduğunu aktaran Özarslan, "Buna kimse gölge düşüremez. Oyuna gelmeyeceğiz, sabırlı olacağız. Biz bu yola düşmanlık için girmedik, sevmek için girdik." diye konuştu.

Tek listeyle girilen seçimde Özarslan, güven tazeledi.

Kongreye, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, İl Başkanı Mustafa Kaplan, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen