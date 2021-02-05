AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

05.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:17
AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanlığına Halil Özarslan yeniden seçildi.

AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanlığına Halil Özarslan yeniden seçildi.

Bir düğün salonunda düzenlenen kongre, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Özarslan, kongrede yaptığı konuşmada, ilim, sanat, edebiyat, İslam, tarih, gelenek ve görenekler başta olmak üzere bir çok alanda kendilerini yetiştirerek hayallerinin peşinden koşacaklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyetinin kimliği altında bulunan tüm vatandaşların kendilerinin kardeşi olduğunu aktaran Özarslan, "Buna kimse gölge düşüremez. Oyuna gelmeyeceğiz, sabırlı olacağız. Biz bu yola düşmanlık için girmedik, sevmek için girdik." diye konuştu.

Tek listeyle girilen seçimde Özarslan, güven tazeledi.

Kongreye, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, İl Başkanı Mustafa Kaplan, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Özcan Özel Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Jason Statham Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Hakan Kutlu Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 17:20:31. #1.15#
title