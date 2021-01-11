AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu'nun bir televizyon programında Roman vatandaşların tepkisine neden olan ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, avukatıyla geldiği İzmir Adliyesinde, Toroğlu hakkında suç duyurusunu içeren dilekçeyi verdi.
"ROMAN TOPLUMU BU MİLLETİN ASLİ UNSURUDUR"
Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bekle, insanı insan olarak gören bir zihniyetin temsilcisi olarak her türlü ayrımcılığa ve bölücülüğe karşı olduklarını bildirdi. Roman vatandaşları kötü gösteren ifadeleri nedeniyle Erman Toroğlu'nu kınadıklarını aktaran Bekle, şunları kaydetti:
"Erman Toroğlu ve onun gibi karanlık dünyalarda gezinen zihinlere şunu hatırlatmakta fayda görüyorum; Romanlardan hiçbir zaman hain çıkmamıştır. 15 Temmuz gecesinde birileri darbeye alkış tutarken Romanlar meydanlara koşmuş, bedenini bu vatana siper etmiştir. Roman toplumu bu milletin asli unsurudur. Binlerce yıllık devlet geçmişimizde vatanına, milletine, bayrağına, ezanına sahip çıkmış bu vatanın ve ay yıldızlı al bayrağının uğruna canlar vermiş ve şanlı bayrağın altında gururla yaşamıştır. Bizler nasıl ki olumsuz bir şeyi anlatırken 'Erman Toroğlu gibi davranma' diyerek bir kişiyi veya zümreyi aşağılayarak işaret etmiyorsak, Erman Toroğlu da kendinden olmayanı işaret ederek aşağılayamaz."
"AYRIMCILIKLA MÜCADELEMİZ SÜRECEK"
AK Parti'nin ayrımcılıkla mücadele konusunda birçok adım attığını anlatan Bekle, bu konuda mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.
NE OLMUŞTU?
Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica sözleşmesi ile ilgili "Benim paranın peşinde koştuğum söyleniyor. Paranın peşinde olsaydım çok başka yerde olurdum. Size maaş indirimi teklifi gelse kabul eder miydiniz? Eşimi arayacağım ve bana para göndermesini söyleyeceğim" açıklaması yapmış, Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi de "Sumudica'ya 1,2 milyon euro ödüyoruz ama şu an primlerle 1 milyon 900 bin euro istiyor. Fatih Terim de dahil bunu Türkiye'de hangi hoca alıyor?" demişti.
TOROĞLU SUMUDICA İÇİN KULLANDIĞI İFADELER TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu A Spor ekranlarında Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica hakkında "O teknik adam var ya tam tiyatro. Böyle bir tiyatro görmedim ben. Burayı ne zannediyor? Böyle çingenelik olur mu ya, çingenelik..." ifadelerini kullanmış, "Affedersin, çingenelik bu. Ne diyeyim abi, ne taraftan tutsam o tarafa kötü gidiyor" sözleriyle büyük tepki çekmişti.