AK Parti heyeti İran sınırında
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AK Parti heyeti İran sınırında

17.12.2020 09:29 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:32
AK Parti heyeti İran sınırında

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki heyet İran sınırında bulunan Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesini ziyaret etti.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki heyet İran sınırında bulunan Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesini ziyaret etti.

Gittikleri her yerde büyük bir coşku ile karşılanan Başkan Gür, bir taraftan teşkilat ziyareti diğer taraftan ise yöre halkı ile bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinliyor. İlk olarak Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesini ziyaret eden AK Parti heyeti, burada Belde Başkanı Rüştü Zeydan ve belde sakinleri tarafından karşılandı. Başkan Emrullah Gür, bir süre Başkan Zeydan ile görüşerek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi.

Daha sonra İran sınırında bulunan Yüksekova ilçesinin Esendere beldesini ziyaret eden AK Parti heyeti, burada da Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Belde sakinleri ile bir araya gelen AK Parti heyeti, Başkan Büyüksu'yu da makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Yüksekova ilçe merkezinde parti teşkilatı ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinleyen AK Parti heyeti, bölgedeki ziyaretlerini sürdürüyor.

Hakkari genelde ziyaretlerinin sürdüğünü ifade eden AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, kendilerini sevgi seli ile karşılayan yöre halkına teşekkür etti. - HAKKARİ

AK Parti heyeti İran sınırında
AK Parti heyeti İran sınırında
AK Parti heyeti İran sınırında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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