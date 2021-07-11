AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TBMM Genel Kurulunun bu haftaki gündemini değerlendirdi Açıklaması
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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TBMM Genel Kurulunun bu haftaki gündemini değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TBMM Genel Kurulunun bu haftaki gündemini değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulunda bu hafta, Turizmi Teşvik Kanunu'na ilişkin teklifi görüşmeyi planladıklarını belirterek, "Kalkınmanın lokomotiflerinden biri olan turizm sektörünün, bu zor salgın şartlarında sapasağlam ayakta kalabilmesi için...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulunda bu hafta, Turizmi Teşvik Kanunu'na ilişkin teklifi görüşmeyi planladıklarını belirterek, "Kalkınmanın lokomotiflerinden biri olan turizm sektörünün, bu zor salgın şartlarında sapasağlam ayakta kalabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda bu hafta görüşülecek kanun tekliflerine ilişkin bilgi verdi.

Bülent Turan, "Turizmi Teşvik Kanunu'na ilişkin teklifi görüşmeyi planlıyoruz. Kalkınmanın lokomotiflerinden biri olan turizm sektörünün, bu zor salgın şartlarında sapasağlam ayakta kalabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Bu teklifle, turistik tesislerin ve sektörün kalitesinin artırılmasını amaçladıklarını vurgulayan Turan, "Teklif; Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde, özel sektör katılımıyla turizm hizmetleri yönetim birliklerinin kurulması, lüks kampçılığın yasal altyapısının oluşturulması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun olarak bürokratik işlemlerin azaltılması, yetki çakışmasından kaynaklı yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesi ve jeotermal kaynakların turizm amaçlı kullanımına yönelik düzenlemeler içeriyor." bilgisini paylaştı.

"Yeniden yapılanmalarına izin verilmemesi için bu adımlar gerekli"

Turan, bu hafta Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmeyi de planladıklarını bildirdi.

Bülent Turan, teklifin; köy korucularının aylık ücretlerinin asgari ücretin altına düşmesi halinde farkın tamamlanmasını, 2020 yılında meydana gelen depremlerde binaları zarar gören vatandaşlara yönelik destekler ile Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihinin 1 Ocak 2022'ye ertelenmesi gibi düzenlemeleri içerdiğini aktardı.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Teklif ile terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması, savcılık ve adli makamların istisnai yetkilerinin uzatılması gibi birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresinin ihtiyaca binaen 3 yıl daha uzatılması amaçlanıyor. AK Parti olarak her zaman haktan, hukuktan ve adaletten taraf olduk. Toplumda büyük tahribatlar oluşturan, hain darbe girişiminde büyük bedeller ödememize neden olan FETÖ'yle mücadelede dahi adaletten ayrılmadık. Perşembe günü 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 5. yılı. Bizler de isterdik ki bu teklifte zaruri olarak hayata geçen bu hükümler olmasın. Ancak karşımızda neredeyse 50 yıllık sinsi ve kripto bir örgüt var. Bu örgütle mücadelenin nihayete erdirilmesi, tüm tehditlerin ortadan kaldırılması, yeniden yapılanmalarına izin verilmemesi için bu adımlar gerekli. Tehdit henüz geçmiş değil."

Turan, tüm partilerden, bu hassasiyetle meseleye yaklaşmalarını ve gerginlikten uzak bir biçimde görüşmelere katkı sunmalarını beklediklerini belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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