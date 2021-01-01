AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan Sözcü gazetesine Ayasofya tepkisi Açıklaması
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan Sözcü gazetesine Ayasofya tepkisi Açıklaması

01.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:42
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan Sözcü gazetesine Ayasofya tepkisi Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını "2020'nin felaketleri" arasında gösterdiği gerekçesiyle Sözcü gazetesine tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını "2020'nin felaketleri" arasında gösterdiği gerekçesiyle Sözcü gazetesine tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin aslına dönerek ibadete açılmasını felaketler arasında gösteren, aziz milletimizin değerlerine düşmanlık yapan zihniyeti yabancılaşmışlara yazıklar olsun." ifadesini kullandı.

"Televizyon ekranlarında başörtüsüne düşmanlık ederek milletin arasına fitne tohumları atan CHP'li eski vekil ile bu zihniyetin beslendiği kaynak aynı" diyen Akbaşoğlu, "Bu köhnemiş zihniyetle mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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