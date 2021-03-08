AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İlk insandan bu yana birlikte göğüs geriyoruz dünyanın bütün ağır çilelerine. Dünyayı onlar sayesinde yaşanır ve sevilir buluyoruz; annemiz, eşimiz, kardeşimiz, evladımız olan kadınlarla. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan