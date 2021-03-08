AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

08.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:16
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İlk insandan bu yana birlikte göğüs geriyoruz dünyanın bütün ağır çilelerine. Dünyayı onlar sayesinde yaşanır ve sevilir buluyoruz; annemiz, eşimiz, kardeşimiz, evladımız olan kadınlarla. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 11:17:31. #1.16#
title