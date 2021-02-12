AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, partisinin Konya İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, CHP ve muhalefetin hala dış mihrakların kurduğu oyunlarda birer rol kapma, ülkenin zararına ne varsa kabul edip milletin değerlerini hiçe sayma peşinde olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, CHP ve muhalefetin hala dış mihrakların kurduğu oyunlarda birer rol kapma, ülkenin zararına ne varsa kabul edip milletin değerlerini hiçe sayma peşinde olduğunu söyledi.

Usta, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantıyla katıldığı partisinin Konya İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde vesayetin ve darbeci zihinlerin hüküm sürdüğü bir dönemde hizmete sevdalı kadroların AK Parti'yi kurduğunu belirterek, o gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dediğini anımsattı.

O günden sonra Türkiye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını ifade eden Usta, nice kirli girişime rağmen hiç kimsenin AK Parti ve Türkiye'nin yükselişine engel olamadığını, olamayacağını dile getirdi.

Usta, AK Parti'nin eğitimden ekonomiye, sanattan kültür ve teknolojiye kadar birçok alanda yaptığı icraatları milletin teveccühüyle gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Muhtar olamaz.' dediler, cumhurbaşkanı yaptık. Yaptığımız her hizmete karşı oldular, hem fiziken hem de gönülden gönüle nice hizmetler yaptık. 'LGBT' sapkınlığı dediler, Kabe'yi ayaklar altına aldılar, inancımızdan taviz vermedik. Şer ve terör odaklarına gereken cevabı verdik. Önceki iktidarlar gençler için hiçbir zaman ellerini taşın altına koymadı ama AK Parti, bu konuda da ülkede büyük değişim ve dönüşümü gerçekleştirdi." diye konuştu.

"AK Parti ailesi ülkemizin teminatı ve sigortasıdır"

İktidara geldikten sonra çok sayıda problemi hızla çözüme kavuşturduklarını anlatan Usta, AK Parti'nin Türkiye'nin ve gönül coğrafyasının teminatı ve sigortası olduğunu söyledi.

Usta, 19 yıldır durmadan üreten, çalışan ve başaran bir parti olduklarını belirterek, "Cumhuriyet tarihi boyunca yapılanın katbekat fazlasını biz bu kısa sürede gerçekleştirdik. Birbirine küs olan devlet ile milleti barıştırdık. Sadece üst zümreye has olan ayrıcalıkları milletimizin hizmetine sunduk. Bugün her alanda yenilikçi atılımlarla, teknolojimizle, kültümüzle, tarımsal yatırımlarımızla Türkiye'mizi bambaşka bir noktaya getirdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin artık üzerinde oyun kurulan değil, oyunu bizzat kendisi kuran bir ülke olduğuna işaret eden Usta, şunları kaydetti:

"Bunu AK Parti kadroları ve tabii ki liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a borçluyuz. Allah ondan razı olsun ve onun gibi nice gençlerin yetişmesine fırsat versin. Bugün görüyoruz CHP ve muhalefet, hala dış mihrakların kurduğu oyunlarda birer rol kapma, ülkenin zararına ne varsa onu kabul edip milletin değerlerini hiçe sayma peşinde. Onlar için değerler, kültür, millet, halk ve genç yok. Onlarda varsa yoksa bir Batı sevdası, aşkı... Utanmasalar, ülke yansa ateşinde ısınacak durumdalar."

Kongrede Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gönderdiği video izletildi.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Kurum, tüm dünya mazlumlarının umutla beklediği, imanlı, adil, sorumluluk sahibi gençlerin, alnı ak AK Parti gençleri olduğunu söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatı boyunca geçmişte tahmin dahi edilemeyecek hizmet ve başarılara imza attığını, gençlerin kendisini örnek alması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin gençlerinden umutlu olduğunu belirten Özboyacı, "Bu ortamda nice yetişecek Recep Tayyip Erdoğanlar görüyorum. Biz asla bireysel düşünmedik. Küçük gündemlerle vaktimizi harcamayacağız. Biz davamızın neferi olarak büyük ufuklara yürüyeceğiz." dedi.

Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru da kongrede görevi kendisinden devralacak Mustafa Selman Avcı'ya başarı dileğinde bulundu.

Bugüne kadar birlikte çalıştığı teşkilat mensuplarına teşekkür eden Koru, "İl başkanlığımın son gününde bu anı kaydediyorum. Allah'a hamdediyorum, bugün bu mutluluğu yaşattı. Bugün Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Ömerleri bu salonda görüyorum. Zamanın hükmü altında ezilmemiş, sevdasına ruh, mücadelesine inanç ve ömrüne dava katan Konya'mızın ak gençlerini, Ömerlerini görüyorum. Allah sizlerden razı olsun." diye konuştu.

Kongrede AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Milletvekili Orhan Erdem de yaptıkları konuşmalarda kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin