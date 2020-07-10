AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan ve Bakan Yardımcısı Alparslan, Muşta
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan ve Bakan Yardımcısı Alparslan, Muşta

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Muş'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu.

10.07.2020 23:44 | Son Güncelleme: 11.07.2020 00:17

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Muş'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki ziyaretin adından Muş'a gelen Karaaslan ve Alparslan ilk olarak Muş Valisi İlker Gündüzöz'ü makamında ziyaret etti.

Daha sonra Karaaslan ve Alparslan AK Parti İl Başkanlığına geçerek burada partililerle bir araya geldi.

Karaaslan, yaptığı konuşmada, Anadolu'nun birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını Muşlulara ileten Karaaslan, şöyle konuştu:

"Bugün tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Ayasofya, Danıştayın aldığı kararla 1934 yılındaki Bakanlar Kurulu kararının iptaliyle ilgili bir karar aldı ve dolayısıyla Ayasofya Müzesi, Ayasofya Camisi'ne dönüştü. Terörle mücadelede çok güçlü adımların atıldı. Hayvancılığa açılan, insanlar için pikniğe açılan, o coşkuyla insanlarımızın gitmekten zevk aldığı dağlar, ovalar, yaylalar terör örgütlerine maalesef yuva olmuştu. Dolayısıyla bugün terörden eğitime, adaletten sağlığa kadar her alanda, başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti kadroları olarak çok tarihi bir dönemde siyaset yapıyoruz."

Parti ziyaretinin ardından Muş Belediye Başkanlığına geçen Karaaslan ve Alparslan, burada Başkan Feyat Asya ile bir süre görüştü.

Çalışmalar hakkında Karaaslan ve Alparslan'a bilgi veren Asya, Belediyenin projeleri için destek talebinde bulundu.

Ardından Afrin şehidi Fırat Karaca'nın Yeşilyurt Mahallesi'ndeki baba ocağını ziyaret eden Karaaslan ve Alparslan, aileyle bir süre sohbet ettikten sonra onlara Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Ziyaretlerin ardından Karaaslan ve Alparslan, yapımı devam eden Millet Bahçesi ve Murat Nehri Çevresi Tematik Rekreasyon Alanı ve Peyzaj Projesi kapsamındaki çalışmaları inceledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan ve Bakan Yardımcısı Alparslan, Muşta

Kaynak: AA

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