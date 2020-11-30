AK Parti'li Canikli: 6,7'lik büyüme oranıyla çevremize rahatsızlık verdiğimizin farkındayız
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AK Parti'li Canikli: 6,7'lik büyüme oranıyla çevremize rahatsızlık verdiğimizin farkındayız

30.11.2020 19:33 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:45
AK Parti'li Canikli: 6,7'lik büyüme oranıyla çevremize rahatsızlık verdiğimizin farkındayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Türkiye'nin 6,7'lik 3'üncü çeyrek büyüme oranına ilişkin, "3'üncü çeyrekteki yüzde 6,7'lik büyüme oranıyla bazı çevremize rahatsızlık verdiğimizin farkındayız. Bunlara rahatsızlık vermeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Türkiye'nin 6,7'lik 3'üncü çeyrek büyüme oranına ilişkin, "3'üncü çeyrekteki yüzde 6,7'lik büyüme oranıyla bazı çevremize rahatsızlık verdiğimizin farkındayız. Bunlara rahatsızlık vermeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti'li Nurettin Canikli, Türkiye'nin 3'üncü çeyrek büyüme rakamları ile ilgili muhalefetten gelen eleştirileri yanıtladı. Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin yüzde 6,7'lik büyümesinin göz alıcı bir sonuç olduğunu değerlendiren Canikli, "Çin'in liderliğine ara verilmiş oldu. Türk milletinin bu başarısıyla muhalefet de gurur duyar diye, düşünmüştüm. Yanılmışım. Sadece eleştirmiş olmak için ekonomi biliminin temel ilkeleri ayaklar altına alınıyor. 3'üncü çeyrekte realize olan talebin bir kısmı, öne çekilen gelecek talebi değil, 2'nci çeyreğin ertelenen talebidir" ifadelerini kullandı.

'ÜRETİM KAYBI YAŞANMADI'"Piyasaya hane halkı üzerinden satın alma gücü enjekte edilmesi, doğal talep seviyesini yukarıya taşımak için değil, pandemi nedeniyle düşen talebi tahrik etmek amacıyla yapıldı" diyen Nurettin Canikli, açıklamasına şöyle devam etti:

"Yine pandemi nedeniyle nakit akış dengesi bozulan reel sektöre düşük maliyetli finansman desteği, bu dengenin yeniden sağlanması için verildi. Bu yolla üretim kaybı yaşanmadı. Eğer hane halkına satın alma gücü aktarılmamış ve reel sektöre finansman kolaylığı sağlanmamış olsaydı 3'üncü çeyrekte ekonomik büyüme olmazdı. Tam da CHP'nin başını çektiği muhalefetin istediği bir tablo ortaya çıkardı. 3'üncü çeyrekteki yüzde 6,7'lik büyüme oranıyla bazı çevremize rahatsızlık verdiğimizin farkındayız. Bunlara rahatsızlık vermeye devam edeceğiz. Merak etmeyin, gelecekteki talep yerli yerinde duruyor. Biz o taleple heyecan verici büyüme rakamlarına hep birlikte şahit olacağız inşallah."

Haber:  ANKARA,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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