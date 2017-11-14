AK Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert Oldu

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, AK Parti Düzce Gençlik Kollarının Şükrü Sert'e emanet edildiğini açıkladı.



AK Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanlığına Şükrü Sert atandı. 2015 yılından bu yana AK Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanlığını yürüten Fazlı Koç'un Gölyaka İlçe Başkanı olarak seçilmesinin ardından siyasi ve hukuk işleri başkanlığı yapan Şükrü Sert'in vekaleten yürüttüğü gençlik kolları başkanlığı asaleten atandığı açıklandı.



AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, "Davaya olan adanmışlığın en güzel örneğini gösteren fedakar, cefakar gençlerimizin İl Başkanı atamasını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İki aydır vekaleten başkanlık görevini yürüten ve bu makamın hakkını layıkıyla veren Şükrü Sert kardeşimizin asaleten Gençlik Kolları Başkanlığını Genel Merkezimizde yaptığımız istişareler sonucunda karar verildi. Gençler bizim geleceğimiz. Gençlerimize sahip çıkmalı onlara imkan vermeliyiz. Makamlar mevkiler gelip geçici bu makamların gelecekteki sahiplerine destek olmalıyız. Onlara verdiğimiz destek geleceğe attığımız en önemli imzamızdır. Bu bilinçle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Plan ve programlarımızda gençlerimizi ön planda tutuyoruz.



Özellikle son 3 seçimde bizim elimiz kolumuz olan gençlik kollarımızın bundan sonraki süreçte de aynı azim ve güçle çalışacaklarına eminim. Yeni oluşacak olan yönetim kuruluna ve Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert'e şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE