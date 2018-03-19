AK Parti'den Yaşlılar Günü Mesajı

Gaziantep AK Parti il yönetimi tarafından Yaşlılar Haftası'na yönelik mesajda, yaşlılara verilen öneme dikkat çekildi.

Gaziantep Ak Parti İl Başkanlığı tarafından her yıl 18 -24 Mart günleri arasında kutlanılan Yaşlılar Haftası nedeniyle mesaj yayımlandı. Mesajda, "Yaşlılar Haftası geçmişimiz ile bugünümüz arasında mukaddes bağlar kuran, kültürümüzü gelecek kuşaklara taşımamızı sağlayan yaşlılarımızı hatırlamamız için güzel bir fırsattır. Yaşlılara saygı göstermek ve onları toplumla bütünleştirmek her vatandaşın minnet borcu olmalıdır. Bir gün bizim de yaşlanabileceğimiz, şimdilerde kolaylıkla yapabildiğimiz faaliyetleri bir zaman sonra yardımsız yapamayacağımızı, hatta yardım almadan karşıdan karşıya geçemeyeceğimiz günlerin gelebileceğini düşünürsek yaşlı olmanın ne demek olduğu, yaşlılara hürmet göstermenin ne kadar elzem olduğu anlaşılabilir. Yaşlıların sosyalleşmesi en az gençler kadar önemlidir. Onlar buna önem verir ve ihtiyaç duyarlar. AK Parti olarak insanı merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla yaşlılarımıza yük değil servetimiz olarak bakmakta; onların geçimlerini karşılamalarını, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmelerini amaçlamaktayız. Büyüklerimizi aile ve sosyal hayatımızın içinde, erdem ve deneyim kaynakları olarak görmekte; onlara hürmet ve itibar etmeyi inancımızın ve geleneğimizin temel bir unsuru olarak kabul etmekteyiz. Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Genel Başkan vekilimiz ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ın öncülüğünde yaşlılık konusuna hassasiyetle eğilip, büyüklerimiz için devrim niteliğinde politikalar üretmekteyiz. Yaşlılara karışı şiddete dur dedik, yaptığımız kanun değişikliğinde yaşlılara karşı şiddet durumunda verilecek cezalara artırım uygulanıyor. Yaşlılarımızı el üstünde tutuyor, yerel yönetimlerde marka olan partimiz, yaşlı dostu hizmetler veriyor. Ulaşım, yemek, gıda yardımı, sosyal-kültürel alanlarda yenilikçi ve etkin hizmetler sunuyoruz. Ayrıca yerel yönetimlerimizin sunduğu yaşlı dostu çevre düzenlemesi, yaşlı dostu parklar, yaşlı yaşam evleri, huzur evleri, ücretsiz dolaşım, konserler, eğlence aktiviteleri, yaşlılar için ücretsiz tatil imkanları, üniversitelerde yaşlı bakım programı açtık, maaş kuyruklarında çekilen çileye son verdik, yaşlılarımızın talep etme durumunda yaşlılarımızın maaşları evlerinde almalarını sağladık, 2016 yılı itibariyle 12 milyon 599 bin vatandaşımıza evde maaş ödemesi yaptık.65 yaş üstü aylığını 7,5 katına çıkardık. 2002 yılında 31,70 TL olan yaşlı maaşını 2017 yılında 235 TL yaptık. Yaşlılarımıza evde bakım hizmeti sunduk, bu uygulama ile 113 bin yaşlımıza bakan refakatçiye toplam 43,4 milyon TL bütçe ayırırken, 2015 yılında bu rakamı 466 bin refakatçiye ve 4,3 milyar TL'ye çıkardık. Yerel yönetimler konusunda marka olan partimizin yaşlılara verdiği önemi ve huzuru bu şekilde ortaya koymaktadır. Bu politikaları büyüklerimizin de desteğini alarak daha ileriye taşımak ve geliştirmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz" denildi. - GAZİANTEP