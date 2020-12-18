AK Parti rapor hazırladı, Erdoğan'a sunulacak: Yeni binalar salgın hastalıklar dikkate alınarak tasarlanmalı
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AK Parti rapor hazırladı, Erdoğan'a sunulacak: Yeni binalar salgın hastalıklar dikkate alınarak tasarlanmalı

18.12.2020 08:00 | Son Güncelleme: 18.12.2020 08:21

AK Parti, hazırladığı "Covid'in Çevresel Etkileri ve Kentleri Dönüştüren Salgınlar" raporunda yeni binaların pandemiler göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğine dikkat çekti. Kadın Kolları tarafından hazırlanan rapor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

AK Parti, pandemi sebebiyle çalışma hayatına evden devam eden vatandaşların nabzını tuttu. 81 şehirde özellikle kadınlarla video-konferansla iletişim kurularak, "Koronavirüsün Çevresel Etkileri ve Kentleri Dönüştüren Salgınlar" başlıklı bir çalıştay düzenlendi.

RAPOR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

Türkiye gazetesinin haberine göre, pandeminin konut, mimari yapılar ve kamusal mekân tanımlanmasına nasıl yön vereceği, salgınlarda kazanılan tecrübelerin, geleceğin şehirlerinin oluşumuna nasıl fayda sağlayacağı ele alındı. Şehirlerin altyapı ve mekânsal organizasyonlarının da masaya yatırıldığı çalıştay sonrası AK Parti Kadın Kollarınca hazırlanan rapor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

"BALKON, PENCERE VE TERAS GİBİ YAPILAR OLMALI"

Raporda yapıların salgın hastalıkların dikkate alınarak yeniden tasarlanması gerektiği önerildi. Binaların yapılırken uzun süren ev karantinalarının göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanan raporda "Balkon, pencere ve teras gibi hava akışını sağlayacak yapılar olmalı. Kamusal alanlar da böyle dizayn edilmeli. Gerekirse yeni düzenlemeler hayata geçirilmeli, yerel yönetimlerle iş birliği yapılmalı. Öneriler, kentsel dönüşümler için de geçerlidir" denildi.

AK Parti rapor hazırladı, Erdoğan'a sunulacak: Yeni binalar salgın hastalıklar dikkate alınarak tasarlanmalı

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