AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen'den, Ali Şen'e ziyaret

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen'i ziyaret etti.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen'i ziyaret etti.

Gökmen, Yalıkavak Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ettiği Ali Şen ile sohbet etti. AK Parti ilçe teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi alan Ali Şen, çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti.

Bodrum'un devasa sorunlarının çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin gücünü kullanacağına inandığına işaret eden Şen, Bodrum'un artık çok kalabalıklaştığını dile getirdi.

Aynı zamanda dalgıç olan Osman Gökmen ise Ali Şen ile yakın zamanda deniz temizliğinin önemine dikkati çekmek için dalış gerçekleştireceklerini ifade etti.

Gökmen, Ali Şen'e misafirperverliği, samimiyeti ve desteği için teşekkür ederek, Şen ile yakın bir tarihte Bodrum'daki amatör spor kulüplerini ziyaret edip, ellerinden gelen desteği sağlayacakların kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı