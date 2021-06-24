AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen'den, Ali Şen'e ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen'den, Ali Şen'e ziyaret

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen'den, Ali Şen'e ziyaret
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Spor

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen'i ziyaret etti.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen'i ziyaret etti.

Gökmen, Yalıkavak Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ettiği Ali Şen ile sohbet etti. AK Parti ilçe teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi alan Ali Şen, çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti.

Bodrum'un devasa sorunlarının çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin gücünü kullanacağına inandığına işaret eden Şen, Bodrum'un artık çok kalabalıklaştığını dile getirdi.

Aynı zamanda dalgıç olan Osman Gökmen ise Ali Şen ile yakın zamanda deniz temizliğinin önemine dikkati çekmek için dalış gerçekleştireceklerini ifade etti.

Gökmen, Ali Şen'e misafirperverliği, samimiyeti ve desteği için teşekkür ederek, Şen ile yakın bir tarihte Bodrum'daki amatör spor kulüplerini ziyaret edip, ellerinden gelen desteği sağlayacakların kaydetti.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen'den, Ali Şen'e ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen'den, Ali Şen'e ziyaret - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 12:55:36. #1.15#

title