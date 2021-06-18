AK Parti Bergama ve Dikili ilçe başkanları BERTO'yu ziyaret etti
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AK Parti Bergama ve Dikili ilçe başkanları BERTO'yu ziyaret etti

AK Parti Bergama ve Dikili ilçe başkanları BERTO'yu ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Ekonomi

AK Parti Bergama ve Dikili ilçe başkanları, Bergama Ticaret Odasını (BERTO) ziyaret etti.

AK Parti Bergama ve Dikili ilçe başkanları, Bergama Ticaret Odasını (BERTO) ziyaret etti.

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel ile Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci'yi ziyarette, BERTO Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper ile Genel Sekreter Gülay Koç karşıladı.

Ziyarette Bergama ve Dikili'nin ekonomik ve ticari sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Dikili bölgesine marina kazandırılması konusu da değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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