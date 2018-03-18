AK Parti Balıkesir Milletvekili Kırcı Açıklaması

AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, "Son 10 yılda sağladığımız istihdam 8 milyon 400 bin ve bunun yarısını kadınlarımız oluşturuyor. Bu rakam 28 Avrupa Birliği ülkesinde 10 yılda oluşturulan istihdamdan çok daha fazla." dedi.

Bandırma Organize Sanayi Bölgesinde, 3 bin metrekarelik alanda otomobil koltuğu üreten fabrikayı ziyaret eden Kırcı, fabrikanın genel müdürü Mükremin Eraslan'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Fabrikada 375 kişiye istihdam sağladıklarını ve çalışanların yüzde 90'ının kadın olduğunu ifade eden Eraslan, üretimlerinin yüzde 80'lik bölümünü Fransa'ya ihraç ettiklerini belirtti.

Eraslan, çalışan sayısını, bu yılın sonunda bine çıkarmayı planladıklarını aktararak, fabrika hakkında şu bilgileri verdi:

"Buradaki üretimimize önce Bandırma Halk Eğitimi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 50 kişilik bir atölyede başladık. Orada 6 ay kaldıktan sonra Bandırma İŞKUR Şubesi Müdürü Emrullah Narin'in desteğiyle buraya geldik. Türkiye'deki Diniz Holding ile Amerikalı ortağı Adient'in şirkete ortaklıkları yarı yarıyadır. Şirketimize ait Bursa, İzmit ve Gönen'de fabrikalarımız var."

Kırcı da burada yaptığı konuşmada, uğruna ölmeyi göze aldıkları bu vatan için aynı zamanda çalışmaya ve istihdam yaratmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti hükümetleri olarak iktidarları süresince istihdama çok önem verdiklerini dile getiren Kırcı, şunları kaydetti:

"Son 10 yılda sağladığımız istihdam 8 milyon 400 bin ve bunun yarısını kadınlarımız oluşturuyor. Bu rakam 28 Avrupa Birliği ülkesinde 10 yılda oluşturulan istihdamdan çok daha fazla. Yeter mi, yetmez. Bizim hala bazı işlere burun kıvıran vatandaşlarımız var. Bu iş böyle olmaz. Her birimiz kabiliyetimiz, eğitimimiz, kuvvetimiz, gücümüz neye yetiyorsa, o işi yapacağız."

Kırcı, ziyaretinde, eğitim sürecini başarıyla tamamlayan işçilere sertifikalarını da verdi.

Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yılmaz ve Balıkesir İŞKUR Müdürü Nazım Balcı'ya da istihdama verdikleri katkı nedeniyle plaket takdim eden Kırcı, beraberindekilerle fabrikayı gezdi.

Ziyarete, Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, AKP Bandırma İlçe Başkanı Alp Bostancı, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç ve Bandırma İŞKUR Müdürü Emrullah Narin'in de katıldı.