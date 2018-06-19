AK Parti Atakum'da Esnafla Buluştu

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Caner Göktepe, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, Atakum'da yeni açılan Velhasıl Kafe-Restorant'ta düzenlenen kahvaltı programında esnafla bir araya geldi.

Atakent Televizyon Sapağında açılan Velhasıl Kafe-Restorant'ta esnafla buluşan AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Caner Göktepe, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, işletme sahibi Ali Erdoğan'a hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Samsun'da gerçekleştirdiği mitingle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Caner Göktepe, yoğun katılımın olduğu Cumhurbaşkanı mitingi için Samsunlulara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'da gerçekleştirdiği mitingde yoğun katılım olduğunu belirten AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Caner Göktepe, "Dün Samsun'da güzel bir miting gerçekleştirdik. Samsun'un 17 ilçesinden 7'den 77'ye yaklaşık 150 bin vatandaşımız mitinge katıldı. Sağanak yağmura rağmen vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkması bizi oldukça memnun etti. Seçime bir hafta kala heyecanlı umut dolu bir mitingi geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dün bir kez daha gördük ki milletimiz istikrardan yana. Vatandaşlarımızın bu düşüncesini 24 Haziran'da sandığa yansıtacağını düşünüyoruz. Miting bitti ama biz çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Atakum esnafımızla kahvaltıda bir araya geldik" dedi.

Atakum'un son yıllarda hızlı bir şekilde geliştiğini belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum şehircilik anlamında Karadeniz ve Samsunumuzun gelişen yüzü olarak ortaya çıkıyor. Biz de Atakum'u fiziki ve sosyal olarak daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 24 Haziran'da alacağımız destekle Atakum'un hızlı gelişimi devam edecektir. Dün Cumhurbaşkanımızın katılımı ile Samsun'da güzel bir miting gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımıza verdikleri destekten ötürü Atakumlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yiyecek içecek sektöründe yeni bir işletme ile Samsunlulara hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten işletme sahibi Ali Erdoğan ise kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmetle vatandaşlara en güzel hizmeti sunacaklarını söyledi.

Kahvaltı programının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. - SAMSUN