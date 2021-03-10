AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Çelebi; "Miraç Kandili, dargınlıkları gidermek, barışı yaymak, nefislerimizi terbiye etmek, hayatımızın muhasebesini yapmak için önemli bir fırsat sunmaktadır" dedi.

Çelebi, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bir Miraç Kandilini daha idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği Miraç gecesi, inanç dünyamızda vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

Sevgili Peygamberimizin, Yaradan'ın huzuruna yükseldiği gün olan Miraç Kandili, dargınlıkları gidermek, barışı yaymak, nefislerimizi terbiye etmek, hayatımızın muhasebesini yapmak için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Mübarek Üç Ayların içinde yer alan Miraç Kandili'nin de bu anlamda, birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize güç katacağına eminim.

Bu vesileyle; Tüm İslam aleminin ve Ağrı'lı hemşehrilerimin Miraç Kandilini tebrik eder, İslam Alemi'ne hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim." - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı