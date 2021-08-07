AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi'den Patnoslulara doğalgaz müjdesi
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AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi'den Patnoslulara doğalgaz müjdesi

AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi'den Patnoslulara doğalgaz müjdesi
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Patnos ilçesinde doğalgaz ana boru hattı çalışmalarının kasım ayında tamamlanarak ilk doğalgaz meşalesinin yakılacağı müjdesini verdi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Patnos ilçesinde doğalgaz ana boru hattı çalışmalarının kasım ayında tamamlanarak ilk doğalgaz meşalesinin yakılacağı müjdesini verdi.

Çelebi, Patnos ilçesinde Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ve yapımı devam eden doğalgaz ana boru hattı çalışmalarını inceledi.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Çelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğalgaz ana boru hattı çalışmalarının kasım ayında tamamlanacağını söyledi.

Patnosluların doğalgaz müjdesini uzun yıllardır beklediğini ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:

"Sürecini takip ettiğimiz doğalgazın ilçemize getirilmesi konusunda son aşamaya geldik. AKSA Doğalgaz Dağıtım Şirketince yapılacak doğalgaz altyapı çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlanacak ve gelecek yıl ilkbaharda doğalgaz arzını ilçe halkımıza sunacağız. İnşallah doğalgaz konforunu ilçemize böylece kazandırmış olacağız. Bu zamana kadar yaptığımız tüm çalışma ve projelerde her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilçemizin doğalgaza kavuşmasında desteklerinden dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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