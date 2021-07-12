AK Parti Adıyaman İl Başkanı Dağtekin tütün kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi
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AK Parti Adıyaman İl Başkanı Dağtekin tütün kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Dağtekin tütün kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kentteki yetki belgelerini alan tütün kooperatif başkanları ile bir araya geldi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kentteki yetki belgelerini alan tütün kooperatif başkanları ile bir araya geldi.

Kooperatif başkanları AK Parti Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret ederek, kooperatifleşme sürecinde oluşabilecek sorunları başkan Dağtekin ile Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış'a iletti.

Başkanlarla görüşen Dağtekin, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Devletimiz özellikle kayıt altına alınma, bu işin resmileşmesi ile ilgili Adıyaman tütünün markalaşması ile ilgili devletin bir iradesi var siyasilerimiz başta olmak üzere canla başla mücadeleyle bir araya getirdik. Bunun halk ayağı yani kooperatif ayağı önemli başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bizlere destek veriyorlar bu işi nasıl çabuk halde nasıl bitirebiliriz diye irade ortaya koyuyorlar. Bizler kooperatif için yolda yürüyoruz ister istemez yolda eksiklikler olur bizler bu noktada AK Parti ailesi olarak sizlerle birlikteyiz. ufak tefek sıkıntılar olur bizlerde bunlarla el ele verirsek, çözemeyeceğiz sıkıntı yoktur."

Has Adıyaman Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatif Başkanı Şevket Alagöz ise beklentilerini yetkililerle paylaştıklarını belirerek, "İnşallah bu 6 ay içerisinde milleti mağdur etmeden, üreticileri mağdur etmemek adına kooperatiflerin daha da hızlanması adına taleplerimizi ilettik, yardımcı olma sözünü aldık." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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