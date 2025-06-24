AJET İNDİRİMLİ BİLET EKRANI: AJet çocuklu ailelere özel bilet kampanyası ne zaman, hangi uçuşları kapsıyor?

2025 yılı itibarıyla ailece seyahat etmeyi planlayan yolcular, AJet'in çocuklu ailelere özel uçak bileti kampanyasını yakından takip ediyor. Özellikle tatil dönemlerinde ekonomik seyahat etmek isteyen ebeveynler için sunulan bu kampanya, hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarda geçerli avantajlı fiyatlar içeriyor. AJet'in duyurduğu kampanya, aile bütçesini zorlamadan seyahat etme fırsatı sunarken, erken rezervasyon ve sınırlı koltuk uygulamasıyla da dikkat çekiyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen yolcular, "AJet'in çocuklu ailelere yönelik özel bilet satışları ne zaman başlayacak?" ve "Kampanya hangi rotaları kapsıyor?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, AJet çocuklu ailelere özel bilet kampanyası ne zaman, hangi uçuşları kapsıyor? İşte, detaylar…

AJET ÇOCUKLU AİLELERE ÖZEL BİLET KAMPANYASI BAŞLADI MI, NE ZAMANA KADAR?

AJet, çocuklarıyla birlikte uygun fiyatlarla tatil yapmak isteyen aileler için 2025 yaz sezonuna özel dikkat çeken bir kampanya başlattı. 23 Haziran itibarıyla başlayan kampanya kapsamında, çocuk yolcular için yurt dışı uçuşlarında yüzde 30'a varan indirim fırsatı sunuluyor.

AJet çocuklu ailelere özel bilet kampanyası ne zaman

AJET ÇOCUKLU AİLELERE ÖZEL BİLET KAMPANYASININ ŞARTLARI NELERDİR?

AJet'in duyurduğu kampanya, 23 Haziran 2025 saat 14.00 itibarıyla yürürlüğe girdi ve tam 3 ay boyunca, yani 30 Eylül 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Kampanya süresince yapılan biletlemelerde çocuk sayısına göre kademeli indirim uygulanacak:

1 çocuk için %20 indirim

2 çocuk için her birine %25 indirim

3 ve üzeri çocuk için ise her biri için %30 indirim

Kampanya yalnızca Basic bilet tipi için geçerli olacak.

Fiyatlara vergi ve harçlar dahil edilmeyecek.

AJet'in yaz kampanyası, hem yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları hem de Türkiye'den yurt dışına ailece seyahat planı yapanlar için önemli bir fırsat sunuyor.

AJet çocuklu ailelere özel bilet kampanyası hangi uçuşları kapsıyor

AJET ÇOCUKLU AİLELERE ÖZEL BİLET KAMPANYASI HANGİ ROTALAR İÇİN GEÇERLİ?

İndirimli biletler; Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Danimarka ve İsveç gibi ülkelerle Türkiye arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya hem bu ülkelerden Türkiye'ye gelen hem de Türkiye çıkışlı dönüş uçuşlarında uygulanacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) rotaları kampanya dışı bırakıldı.

Biletler; AJet.com, AJet Mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış ofisleri üzerinden satın alınabiliyor.