Çocuk bedeni üzerinde iç çamaşırı sergileyen alışveriş sitelerinin reklamları durduruldu
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Çocuk bedeni üzerinde iç çamaşırı sergileyen alışveriş sitelerinin reklamları durduruldu

05.12.2020 13:08 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:00
Çocuk bedeni üzerinde iç çamaşırı sergileyen alışveriş sitelerinin reklamları durduruldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunan bazı online alışveriş sitelerinin reklamlarının durdurulmasını sağlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunan bazı online alışveriş sitelerinin reklamlarının durdurulmasını sağlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu yöntemle internet üzerinden satış yapan online alışveriş siteleri tespit edildi.

Bunun üzerine konuya ilişkin reklamların durdurulması için Ticaret Bakanlığına yazı gönderildi.

Bakanlık yazısında bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinden sergilendiği görüntülerde çocuğun yüzünün belli olmasa bile bedeninin teşhir edilerek, sunulmasının "çocuk istismarı" olarak değerlendirildiği belirtildi.

Bakanlığın başvurusunun ardından Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, söz konusu reklamları durdurdu, cezalara ilişkin tebligatlar ise ilgili şahıs ve şirketlere gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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