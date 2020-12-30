Ahmet Nur Çebi korona mı oldu? Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu nasıl? 2. kez korona olmak mümkün mü?

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi son dakika haberleriyle bir kez daha gündeme geldi. Ahmet Nur Çebi koronavirüse mi yakalandı? Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu nasıl? 2. kez korona olmak mümkün mü? Ahmet Nur Çebi kimdir, kaç yaşında?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, tüm dünyayı etkise altına alan koronavirüse 14 Mayıs 2020 tarihinde yakalanmıştı. Kısa bir süre sonra sağlığına kavuşan Ahmet Nur Çebi hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Ahmet Nur Çebi korona mı oldu?

AHMET NUR ÇEBİ KORONA MI OLDU?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin corona virüs testi 2. kez pozitif çıktı.

AHMET NUR ÇEBİ KORONA MI OLDU?

Beşiktaş'ta daha önce koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı. Çebi, 14 Mayıs 2020 tarihinde de koronavirüse yakalanmış ve yapılan tedavinin ardından negatife dönmüştü.

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin corona virüs testi ikinci kez pozitif çıktı. Daha önce Mayıs ayında corona virüse yakalanan Çebi, tedavi altına alındı. Çebi'nin en az 1 hafta tedavisi hastanede devam edecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Daha önce Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır." denildi.

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

1959 Trabzon doğumlu olan Ahmet Nur Çebi, 1978 TED Karabük Kolejinde liseyi bitirerek, 1983 Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu.

Kaptan Demir Çelik , Çebi Denizcilik, Nur Gemicilik, Çebi Enerji ve Martaş Liman Tesisleri Yönetim Kurulu Başkan ve Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Türkiye Karabük Demir Çelik İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Haddeciler Derneği Başkanlığı yapmıştır. Halen Demir Çelik Üreticiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak Demir çelik sektörüne hizmet vermektedir.

Kurulmasında etkin olarak görev aldığı Çebi Derneğine ve Çebi Vakfına Başkanlık yapmıştır. Galata Spor ve Kartal Spor Kulüplerinde başkan ve başkan yardımcılığı görevlerini yürütmüş ve Karabük Spor 'a Yönetim danışmanlığı yapmıştır.

Bu arada armatörülük ile ilgili büyük bir yatırımlar yaptı.

Ahmet Nur Çebi , 1986 yılında Berna Çebi ile evlendi.Elgiz Nur (1988) , Mina nur (1993) , Yaşar Kaptan (1995) , adlarında 3 çocuğu vardır.

Ahmet Nur Çebi , 2012 yılından itibaren Fikret Orman başkanlığında taraftarı olduğu Beşiktaş Jimnastik kulübünde 2. Başkanlık görevini yürütüyor.