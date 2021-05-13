Ahmet Nur Çebi'den Yusuf Günay'a sert sözler: Beşiktaş'ın soyunma odası koridorlarında yaşanandan sana ne

Ramazan Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Karagümrük maçında yaşanan olaylardan sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın, "Yapılacak soruşturma ve sonuçlarının yakın takipçisi olacağız" sözlerine cevap veren Çebi, "Yusuf Günay'ın işi gücü yok mu? Koskoca Galatasaray'ın yöneticisi. Beşiktaş'ın soyunma odası koridorlarında yaşanandan sana ne!" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ramazan Bayramı'nda gazetecilerle bir araya gelerek şampiyonluk yarışını yorumladı. Fatih Karagümrük yenilgisi ve maç sonu yaşanan olaylara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Çebi, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Beşiktaş'a yönelik sözlerine de cevap verdi.

"KARAGÜMRÜKLÜ OYUNCULAR NEYİ KUTLADILAR?"

Fatih Karagümrük yenilgisi hakkında konuşan Başkan Çebi, "Çok konuşulup yorum yapılacak bir dönem değil. Karagümlüklü oyuncular neyi kutladılar? Her futbolcu sahaya kazanmak için çıkar. İyi oynadılar, kazandılar. Takım halinde kazandıkları için sevinirler. Tebrik ediyorum." dedi.

"ÖLENE KADAR BUNU ARAŞTIRACAĞIM"

Maç bitiminde Rachid Ghezzal'ın menajeri ve Karagümrüklü Ndao arasında yaşananlar hakkında yorum yapan Çebi, "Soyunma odası koridorlarındaki görüntüler bir kutlama gösteriyor. Küme düşmüyorsunuz da mı kutladınız, şampiyon mu oldunuz kutladınız? Bunu merak ediyorum. Ölene kadar bunu araştıracağım. Bu kutlamanın sebebi neydi. Maç kazanmaya sevinmeniz normal ama bu neyin kutlamasıydı." ifadelerini kullandı.

"MALATYA AVERAJ TAKIMI OLARAK ANILMAK İSTEMEZ"

Çebi, Galatasaray'ın son hafta maçındaki rakibi olan Yeni Malatyaspor için ise "Hiçbir şekilde averaj takımı olmaz. Malatya şehrine yıllarca averaj takımı olarak anılmak istemez. Ben, Malatyaspor'un o gün elinden gelenin en iyisini yapacağından şüphem yok. Malatyalılar averaj takımı olarak anılmak istemezler" şeklinde konuştu.

"GEREKEN CEVABI SAHADA VERECEĞİZ"

Beşiktaş'ın şampiyonluk için oynayacağı Göztepe maçına ilişkin Çebi, "Beşiktaş bu sezon şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Oyuncularım maça hazır. Ben onlara moral vermeye geldim, onlar bana moral verdi. 'Gideceğiz, kazanacağız' dediler. Kadına yaşı, futbolcuya primi sorulmaz. Her zamankinden daha fazla prim vereceğiz son iki maç için. Sergen Yalçın'ın morali çok iyi. Buradan rakiplerimize mesaj olsun. Futbolcularıma ve oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. 'Beşiktaş küme düşecek' diyenler şimdi ne diyor? Herkese gereken cevabı sahada vereceğiz" dedi.

"YUSUF GÜNAY'IN İŞİ GÜCÜ YOK MU?"

Beşiktaş-Karagümrük karşılaşmasında yaşanan saha olaylarına ilişkin Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın, "Yapılacak soruşturma ve sonuçlarının yakın takipçisi olacağız" sözlerine cevap veren Çebi, "Yusuf Günay'ın işi gücü yok mu? Koskoca Galatasaray'ın yöneticisi. Beşiktaş'ın soyunma odası koridorlarında yaşanandan sana ne?" ifadelerini kullandı.